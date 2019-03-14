Jovem considerado "menino prodígio" é preso por tráfico no ES

Jovem considerado "menino prodígio" é preso por tráfico Crédito: Reprodução/PCES

Valdinei Braun de Souza, de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira (13) em Santa Maria de Jetibá , município da região serrana do Espírito Santo . A condenação do jovem, que era conhecido na adolescência pela genialidade, foi arbitrada em três anos de prisão. Depois da sequência de trâmites, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia de Polícia (DP) da localidade, Valdinei era considerado um menino prodígio, sendo que com 12 e 13 anos chegou a ganhar as olimpíadas de matemática da escola e teria ficado bem classificado na etapa estadual. Além desta conquista, o então adolescente também ganhou diversas etapas de concurso de soletração, chegando a competir também na final do concurso nacional em uma emissora de televisão.

A autoridade relatou ainda que em virtude do grau de inteligência, o rapaz ganhou bolsa para fazer o curso de inovações científicas. No entanto, com o tempo, Valdinei passou a usar drogas e a vendê-las para manter o vício, o que o levou a ser preso e condenado.