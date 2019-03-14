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Polícia

Jovem considerado "menino prodígio" é preso por tráfico no ES

De acordo com o delegado, Valdinei teria sido considerado um menino prodígio, quando aos 12 e 13 anos chegou a ganhar as olimpíadas de matemática

Publicado em 13 de Março de 2019 às 22:26

Publicado em 

13 mar 2019 às 22:26
Jovem considerado "menino prodígio" é preso por tráfico Crédito: Reprodução/PCES
Valdinei Braun de Souza, de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas nesta quarta-feira (13) em Santa Maria de Jetibá, município da região serrana do Espírito Santo. A condenação do jovem, que era conhecido na adolescência pela genialidade, foi arbitrada em três anos de prisão. Depois da sequência de trâmites, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
> Traficante matou todos os rivais para dominar venda de drogas na Serra
De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia de Polícia (DP) da localidade, Valdinei era considerado um menino prodígio, sendo que com 12 e 13 anos chegou a ganhar as olimpíadas de matemática da escola e teria ficado bem classificado na etapa estadual. Além desta conquista, o então adolescente também ganhou diversas etapas de concurso de soletração, chegando a competir também na final do concurso nacional em uma emissora de televisão.
A autoridade relatou ainda que em virtude do grau de inteligência, o rapaz ganhou bolsa para fazer o curso de inovações científicas. No entanto, com o tempo, Valdinei passou a usar drogas e a vendê-las para manter o vício, o que o levou a ser preso e condenado.
O jovem confessa o envolvimento com substâncias ilícitas dizendo que começou pela maconha e depois passou para entorpecentes mais "pesados", como cocaína, cogumelos, crack, LSD, MD, MDMA e outras. “Ele disse que há oito anos faz uso de algum material entorpecente todos os dias. Já se internou, mas voltou a usar drogas. Atualmente, segundo ele, faz uso de cocaína e maconha”, informou o delegado. 
> Jovem é preso com armas e mais de 2 kg de drogas em Linhares

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