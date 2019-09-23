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Vidas Bandidas

Jorge Come-Cru, o homem que devorava suas vítimas vivas no ES

No terceiro episódio da série Vidas Bandidas, conheça a história do criminoso que despertou terror no Noroeste do Estado pela forma sanguinária que agia
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

23 set 2019 às 18:46

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 18:46

Medo que beirava ao terror, curiosidade pela forma que agia e até mesmo uma admiração inacreditável. Jorge Come-Cru foi um dos grandes criminosos que atuou no Noroeste do Espírito Santo, na década de 50, e despertou sentimentos diversos entre os capixabas.
Considerado um dos maiores pistoleiros do Estado, ele agia como segurança do professor baiano Udelino Alves de Matos, durante a tentativa de criar o Estado União de Jeová, na região contestada por Minas Gerais, que queria chegar ao mar, e Espírito Santo. 
A história foi relembrada na série em podcast "Vidas Bandidas", que pode ser escutada nas principais plataformas de áudio, como Spotify e iTunes.
> Confira como ouvir os podcast de Vidas Bandidas
> Podcast Vidas Bandidas: as fugas espetaculares de Pedro Grosso
> Edmilson Cândido do Rosário, o bandido mais famoso do ES na década de 80
Maxilar quebrado, língua arrancada, corpo devorado. Tudo com a vítima ainda viva. A história de barbárie que parece ficção foi registrada em documentos dos anos 50 e narrada por testemunhas que viveram o terror de conhecer Deroci Laurindo da Silva, o Jorge Come-Cru. A vida bandida que ele assumiu atravessou décadas através de documentos da época e narrativas passadas de geração para geração.

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