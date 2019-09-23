Jorge Come-Cru, o homem que devorava suas vítimas vivas no ES

Medo que beirava ao terror, curiosidade pela forma que agia e até mesmo uma admiração inacreditável. Jorge Come-Cru foi um dos grandes criminosos que atuou no Noroeste do Espírito Santo, na década de 50, e despertou sentimentos diversos entre os capixabas.

Considerado um dos maiores pistoleiros do Estado, ele agia como segurança do professor baiano Udelino Alves de Matos, durante a tentativa de criar o Estado União de Jeová, na região contestada por Minas Gerais, que queria chegar ao mar, e Espírito Santo.

"Vidas Bandidas", que pode ser escutada nas principais plataformas de áudio, como Spotify e iTunes. A história foi relembrada na série em podcast, que pode ser escutada nas principais plataformas de áudio, como Spotify e iTunes.