O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , anunciou na manhã deste domingo (14) em sua página no Instagram, que o capixaba Jeremias Reis, de 12 anos, está convidado "a juntar-se à Faculdade de Música do Espírito Santo, em parceria, para desenvolver um trabalho como solista em uma das excelentes orquestras formadas pela Fames".

Casagrande fez questão de destacar que está confiante na vitória do menino, mas que o convite não depende do resultado. Além disso, pediu votos para o morador da Serra, que ganhou o coração dos brasileiros. Veja a publicação.

Your browser does not support the audio element. Jeremias é convidado para participar da Faculdade de Música do ES

A assessoria de imprensa da Fames informou que o diretor da faculdade de música, Fabiano Araújo, vai fazer o convite para Jeremias nesta semana. "Temos projetos com bandas, música clássica, popular, erudita".

A assessoria disse que o objetivo é oferecer apoio para Jeremias ter uma banda, se desenvolver, fazer apresentações e alavancar a carreira. A Fames está em mais de 50% dos municípios capixabas em parceira com a Secretaria de Estado da Educação (Sedu).

"É MUITA RESPONSABILIDADE", DIZ JEREMIAS

Jeremias em entrevista para a TV Gazeta na manhã deste domingo (14) Crédito: Reprodução TV Gazeta

“Estou muito tranquilo, mas sei que é uma responsabilidade enorme de estar representando o meu Estado. Sou o único capixaba na competição, então é muita responsabilidade", afirmou.

A FINAL

Este domingo (14) é dia de soltar a voz. É dia de cantar, de se emocionar, e também de torcer pelo pequeno astro Jeremias Reis, primeiro candidato do Espírito Santo a chegar à final do "The Voice Kids", que vai ao ar às 12h45, na TV Gazeta.

Morador da Serra, Jeremias – o "reizinho" – já conquistou o Brasil. E a Rede Gazeta quer fazer bonito nesta torcida decisiva, tanto que preparou uma super estrutura no Parque da Cidade, em Laranjeiras, para a torcida assistir à última participação do pupilo da dupla Simone e Simaria no programa.

"Temos muitos talentos no Espírito Santo. Domingo é dia de celebrar um deles. A Rede Gazeta tem por propósito sempre conhecer e celebrar os capixabas que são motivo de orgulho, e ter um astro-mirim pela primeira vez na final do The Voice Kids é, por si só, um fato a ser comemorado. Independente do resultado, Jeremias já é um campeão", ressalta o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto.

Quem for ao Parque da Cidade para se juntar à torcida do Jeremias não vai perder tempo. Em parceria com a empresa VipRede e a Prefeitura da Serra, a Rede Gazeta vai instalar dois telões de LED e internet WI-FI para a galera votar à vontade no cantor capixaba. Também haverá apresentação ao vivo da banda infanto-juvenil Som da Vida, do Projeto Legal, da Rede de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente (Aica), onde o astro-mirim foi revelado, em Central Carapina.

"Apoiar os muitos talentos capixabas é algo que faz parte do DNA da Rede Gazeta. O Jeremias se transformou em um fenômeno, ele emociona quem o assiste, mexe com o sentimento de quem o ouve cantar. Promover uma supertorcida na cidade onde ele cresceu e mora é a nossa forma também de nos aproximar ainda mais da comunidade e, quem sabe, conhecer mais talentos e histórias como a do Jeremias", frisa a diretora de Transformação da Rede Gazeta, Letícia Lindenberg.

COMO VOTAR

Pela internet

Após entrar no site do The Voice Kids, você clica na votação e vai abrir a página de cadastro. A partir daí, você tem três opções:

1) Usar o seu login do Facebook. Para isso, basta clicar no ícone dessa rede social.

2) Aproveitar a sua conta no Google. Nesse caso, você também só precisa clicar no símbolo.

3) Se você não tiver conta nessas redes, é só preencher o formulário com seus dados (nome, e-mail e cidade)

Atenção

Em todas essas opções, você precisará clicar no campo "Não sou um robô" e aceitar os termos de uso e política de privacidade. Se você já tiver cadastro, precisará apenas fazer essa última etapa. Não esqueça que você precisará confirmar o e-mail de cadastro enviado para o seu e-mail.

TRANSMISSÃO DO THE VOICE KIDS

Quando: domingo (14)

Horário: 12 horas

Local: Parque da Cidade, em Laranjeiras, na Serra