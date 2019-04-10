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Chuva no ES

Irupi registra maior índice de chuva em seis horas no ES

Aracruz ficou em segundo lugar, com 43,5 mm, seguido por Cachoeiro de Itapemirim, com 35,18 mm

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 00:34

Publicado em 

10 abr 2019 às 00:34
Após a forte chuva que atingiu o Estado na tarde desta terça-feira (9), o município de Irupi foi a cidade que registrou o maior índice de chuva, com 53,4 mm de água, em seis horas, seguido por Aracruz, com 43,5 mm e Cachoeiro de Itapemirim, com 35,18 mm. 
Em Aracruz, um raio caiu em uma escola particular durante a tarde. Um aluno fez um vídeo de momentos depois em que a descarga elétrica atingiu o solo da Casa do Estudante, que fica no bairro Jardins. 
VEJA VÍDEO
ÍNDICES DE OUTRAS CIDADES
FACHADA DE PRÉDIO DESABOU EM CARIACICA
Em Cariacica, município onde foi registrado 24,77 mm de chuva, a fachada de um prédio e a parte do telhado, de um prédio localizado no Bairro Vista Mar, desabou no início da noite desta terça-feira (9).  De acordo com a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores e estiveram no local. Ainda de acordo com o órgão, a edificação está inabitada, condenada e interditada.
 

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