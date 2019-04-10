Irupi registra maior índice de chuva em seis horas no ES

Após a forte chuva que atingiu o Estado na tarde desta terça-feira (9), o município de Irupi foi a cidade que registrou o maior índice de chuva, com 53,4 mm de água, em seis horas, seguido por Aracruz, com 43,5 mm e Cachoeiro de Itapemirim, com 35,18 mm.
Em Aracruz, um raio caiu em uma escola particular durante a tarde. Um aluno fez um vídeo de momentos depois em que a descarga elétrica atingiu o solo da Casa do Estudante, que fica no bairro Jardins.
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ÍNDICES DE OUTRAS CIDADES
FACHADA DE PRÉDIO DESABOU EM CARIACICA
Em Cariacica, município onde foi registrado 24,77 mm de chuva, a fachada de um prédio e a parte do telhado, de um prédio localizado no Bairro Vista Mar, desabou no início da noite desta terça-feira (9). De acordo com a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores e estiveram no local. Ainda de acordo com o órgão, a edificação está inabitada, condenada e interditada.