Internautas escolhem Boa Vista como a campeã do Carnaval de Vitória

Com 1720 votos, ou 27.8%, os internautas escolheram a Independente de Boa Vista como a campeã do Carnaval. A agremiação de Cariacica contou a história do Polícia Rodoviária Federal (PRF), homenageando os 90 anos da instituição. Com o enredo "PRF 90 anos de história dos anjos do asfalto", a agremiação entrou na avenida com 4 alegorias, um tripé, 18 alas e 1.600 componentes.