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Enquete

Internautas escolhem Boa Vista como a campeã do Carnaval de Vitória

O Gazeta Online transmite nesta quarta-feira a apuração oficial do Carnaval de Vitória a partir de 16h30

Publicado em 

27 fev 2019 às 16:28

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 16:28

Carro da Boa Vista Crédito: Aglison Lopes
O Carnaval de Vitória encantou capixabas e turistas com os desfiles das escolas de samba no Sambão do Povo. Passada a folia, fica a expectativa para saber quem é a grande campeã. A apuração dos jurados acontece na tarde desta quarta-feira (27), mas a enquete realizada pelo Gazeta Online já tem um resultado!
Com 1720 votos, ou 27.8%, os internautas escolheram a Independente de Boa Vista como a campeã do Carnaval. A agremiação de Cariacica contou a história do Polícia Rodoviária Federal (PRF), homenageando os 90 anos da instituição. Com o enredo "PRF 90 anos de história dos anjos do asfalto", a agremiação entrou na avenida com 4 alegorias, um tripé, 18 alas e 1.600 componentes.
> Veja as fotos do desfile da Boa Vista no Carnaval de Vitória 2019
> Vídeo compacto mostra como foi o desfile da Boa Vista no Sambão da Povo
Em agosto, o barracão da Boa Vista foi atingido por um incêndio e destruiu três carros alegóricos. A águia, símbolo da agremiação, também foi destruída durante a ocorrência. Com todo esse prejuízo, a escola tratou os desfiles de 2019 como uma superação.
VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO
Resultado da enquete sobre o Carnaval de Vitória em 2019 Crédito: Reprodução/Gazeta Online

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