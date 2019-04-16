Instituto emite alertas de tempestade de raios e vendaval para o ES

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuvas intensas, acumulado de chuva e tempestade de raios para os 78 municípios do Espírito Santo nesta terça-feira (16). emitiu um alerta de chuvas intensas, acumulado de chuva e tempestade de raios para os 78 municípios donesta terça-feira (16).

De acordo com o instituto, o aviso é válido até às 23h59 de hoje mas, nesta quarta-feira (17), já existe um novo alerta com as mesmas adversidades meteorológicas, incluindo vendaval.

O Inpe ressalta que, em alguns municípios, podem ter pancadas de chuva acompanhadas de raios, e que, localmente, a chuva poderá ser intensa, gerando acumulados expressivos de precipitação.

PREVISÃO DE CHUVA FORTE

Climatempo, a Região Sudeste terá mais chuva nos próximos dias. De acordo com informações do, a Região Sudeste terá

Até o fim desta semana, o instituto diz que a circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera vai forçar a formação e manutenção de muitas áreas de instabilidade.