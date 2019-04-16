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Aviso meteorológico

Instituto emite alertas de tempestade de raios e vendaval para o ES

Em alguns municípios a chuva pode ser moderada e acompanhada de raios mas, localmente, a chuva pode ser intensa, gerando acumulados expressivos de precipitação

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 20:27

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

16 abr 2019 às 20:27
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta de chuvas intensas, acumulado de chuva e tempestade de raios para os 78 municípios do Espírito Santo nesta terça-feira (16).
De acordo com o instituto, o aviso é válido até às 23h59 de hoje mas, nesta quarta-feira (17), já existe um novo alerta com as mesmas adversidades meteorológicas, incluindo vendaval.
> Vitória registra em 24 horas 90% da chuva esperada para o mês inteiro
O Inpe ressalta que, em alguns municípios, podem ter pancadas de chuva acompanhadas de raios, e que, localmente, a chuva poderá ser intensa, gerando acumulados expressivos de precipitação.
PREVISÃO DE CHUVA FORTE
De acordo com informações do Climatempo, a Região Sudeste terá mais chuva nos próximos dias.
Até o fim desta semana, o instituto diz que a circulação dos ventos em diversos níveis da atmosfera vai forçar a formação e manutenção de muitas áreas de instabilidade.
Há risco de chuva forte especialmente para Vitória e Rio de Janeiro, e o feriado prolongado da Páscoa deve terminar com a chegada de outra frente fria sobre o Sudeste.

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