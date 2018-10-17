Insegurança e escuridão no acesso ao Aeroporto de Vitória

Quem passa pela nova Avenida Adalberto Simão Nader, na Capital, corre riscos. Isso porque a escuridão toma conta da região assim que o sol se põe. Apesar dos postes com lâmpadas, a iluminação nas proximidades do novo Aeroporto de Vitória não tem sido suficiente, segundo moradores. Aqueles que decidem praticar atividade física no calçadão convivem com uma sensação: o medo.
Muitas pessoas, tanto moradores como trabalhadores da região, fazem a travessia para ir até o ponto de ônibus. Mas é escuro demais. A população fica sujeita à ação de bandidos que se aproveitam para cometer assaltos, contou o presidente da Associação de Moradores de umas das localidades por onde passa a via, o Bairro República, Walter Guedes.
A sensação de insegurança é geral, de acordo com o presidente da Associação de Moradores da Mata da Praia, Paulo Vitor Dal Col. Segundo ele, próximo ao terminal aéreo, a iluminação está adequada, porém, na ampliação da Adalberto Simão Nader e próximo ao bairro, perto da praia, a situação é precária.
Não providenciaram a iluminação como deveria ser feita. A distância entre os postes perto do aeroporto é uma, do lado de fora, no acesso, é outra, mais longe. Ampliaram a avenida e não ampliaram a iluminação, explicou, acrescentando que a região está perigosa.
POLÍCIA
Procurada, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que faz policiamento ostensivo diário na região. Na Avenida Adalberto Simão Nader, via próxima ao aeroporto, não há registro de roubo a pessoa em via pública no mês de setembro, destacou em nota.
A PM disse ainda que duas bases móveis da polícia serão instaladas até o final do ano na região. Uma na Praça de Goiabeiras e outra na orla de Camburi, na altura do cruzamento com a Adalberto Simão Nader.
SINALIZAÇÃO
A sinalização para acesso ao novo terminal de passageiros também precisa de melhorias, segundo Walter. As placas já ficam em cima da entrada. Tem muita gente que ainda se perde. Ainda recebo reclamações sobre isso.
Paulo Vitor aponta que o terminal foi entregue em março sem a estrutura estar pronta. Correram para inaugurar o novo terminal. Mas só a parte interna estava pronta. O entorno não estava finalizado.
A expectativa, inclusive, era de que os ruídos dos aviões diminuíssem para os moradores de Bairro República e Mata da Praia, que convivem diariamente com os barulhos de pousos e decolagens. Mas como a pista velha ainda utilizada normalmente para pouso e decolagem, essa questão continua sendo alvo de reclamações.
A promessa de mudar a rota dos aviões não foi cumprida. A construção do novo aeroporto gerou transtornos para os bairros como o pó vermelho das obras, além da grande área verde que foi desmatada. A comunidade seria beneficiada, mas até agora nada, afirma Paulo Vitor.
Além de moradores insatisfeitos, o comércio também não viu mudanças depois da abertura do novo terminal. O comércio da Adalberto Simão Nader pensou que seria beneficiado, mas fechou ainda mais portas. Qualquer pessoa que passa por lá vê um monte de loja fechada com uma placa de aluga-se, disse Walter.
"CICLOVIA É BEM ILUMINADA"
A Prefeitura de Vitória informou que a ciclovia, que é de responsabilidade da administração municipal, está bem iluminada e também recebe manutenção periódica. Já em relação ao entorno do novo aeroporto, disse que é de responsabilidade da própria Infraero, inclusive, os calçadões. Procurada, a Infraero informou que um acordo de cooperação técnica entre a estatal e a prefeitura está em tramitação para regular a questão da iluminação pública nas áreas pertencentes ao órgão. A Infraero também disse que estuda a possibilidade de acrescentar mais placas de sinalização indicativa do novo terminal, em reforço à sinalização já existente. Sobre o pouso de aeronaves na pista nova, o órgão disse que um equipamento de auxílio visual está em fase final de homologação.