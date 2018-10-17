Insegurança e escuridão no acesso ao Aeroporto de Vitória

Patinador passa na calçada; ao fundo, pontos de escuridão na ciclovia Crédito: Ricardo Medeiros

Quem passa pela nova Avenida Adalberto Simão Nader, na Capital, corre riscos. Isso porque a escuridão toma conta da região assim que o sol se põe. Apesar dos postes com lâmpadas, a iluminação nas proximidades do novo Aeroporto de Vitória não tem sido suficiente, segundo moradores. Aqueles que decidem praticar atividade física no calçadão convivem com uma sensação: o medo.

Muitas pessoas, tanto moradores como trabalhadores da região, fazem a travessia para ir até o ponto de ônibus. Mas é escuro demais. A população fica sujeita à ação de bandidos que se aproveitam para cometer assaltos, contou o presidente da Associação de Moradores de umas das localidades por onde passa a via, o Bairro República, Walter Guedes.

A sensação de insegurança é geral, de acordo com o presidente da Associação de Moradores da Mata da Praia, Paulo Vitor Dal Col. Segundo ele, próximo ao terminal aéreo, a iluminação está adequada, porém, na ampliação da Adalberto Simão Nader e próximo ao bairro, perto da praia, a situação é precária.

Não providenciaram a iluminação como deveria ser feita. A distância entre os postes perto do aeroporto é uma, do lado de fora, no acesso, é outra, mais longe. Ampliaram a avenida e não ampliaram a iluminação, explicou, acrescentando que a região está perigosa.

POLÍCIA

Procurada, a Polícia Militar informou, por meio de nota, que faz policiamento ostensivo diário na região. Na Avenida Adalberto Simão Nader, via próxima ao aeroporto, não há registro de roubo a pessoa em via pública no mês de setembro, destacou em nota.

A PM disse ainda que duas bases móveis da polícia serão instaladas até o final do ano na região. Uma na Praça de Goiabeiras e outra na orla de Camburi, na altura do cruzamento com a Adalberto Simão Nader.

SINALIZAÇÃO

A sinalização para acesso ao novo terminal de passageiros também precisa de melhorias, segundo Walter. As placas já ficam em cima da entrada. Tem muita gente que ainda se perde. Ainda recebo reclamações sobre isso.

Paulo Vitor aponta que o terminal foi entregue em março sem a estrutura estar pronta. Correram para inaugurar o novo terminal. Mas só a parte interna estava pronta. O entorno não estava finalizado.

A expectativa, inclusive, era de que os ruídos dos aviões diminuíssem para os moradores de Bairro República e Mata da Praia, que convivem diariamente com os barulhos de pousos e decolagens. Mas como a pista velha ainda utilizada normalmente para pouso e decolagem, essa questão continua sendo alvo de reclamações.

A promessa de mudar a rota dos aviões não foi cumprida. A construção do novo aeroporto gerou transtornos para os bairros como o pó vermelho das obras, além da grande área verde que foi desmatada. A comunidade seria beneficiada, mas até agora nada, afirma Paulo Vitor.

Além de moradores insatisfeitos, o comércio também não viu mudanças depois da abertura do novo terminal. O comércio da Adalberto Simão Nader pensou que seria beneficiado, mas fechou ainda mais portas. Qualquer pessoa que passa por lá vê um monte de loja fechada com uma placa de aluga-se, disse Walter.

"CICLOVIA É BEM ILUMINADA"