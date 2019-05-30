Inscrições para Curso de Residência começam nesta sexta

Turma do Curso de Residência do ano passado Crédito: Carlos Alberto Silva

A Rede Gazeta vai lançar na sexta-feira(31) mais uma edição do seu Curso de Residência em Jornalismo. Inscrições, cronograma e processo seletivo, entre outros detalhes, vão ser apresentados em primeira mão ao público do evento, que será às 9h, no auditório da empresa, em Vitória.

O lançamento vai contar com a participação do jornalista capixaba Leonencio Nossa com seu novo livro, a biografia “Roberto Marinho: o poder está no ar”. Além de apresentar a obra, o repórter especial do Estadão vai compartilhar suas experiências de investigação e debater assuntos atuais do jornalismo, como credibilidade e fake news.

“Vai ser uma oportunidade fantástica. Primeiro, voltar ao Espírito Santo, onde me formei e iniciei minha carreira, e ainda poder conversar com a meninada que começa agora a se interessar por jornalismo. Logo, logo, eles serão nossos colegas”, contou.

www.gazetaonline.com.br/residencia. O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas gratuitamente no site

Chegando a sua 22ª edição, o Curso de Residência traz novidades em 2019. A primeira é a antecipação das aulas. Geralmente previstas para setembro, este ano vão começar no dia 9 de julho. Além disso, a turma será formada por 12 selecionados, e não 15 como nos anos anteriores.

TEMPO

O período do programa também está mais compacto: serão dois meses em que os residentes participarão de palestras, aulas temáticas e oficinas, além de vivenciar a rotina das redações que alimentam os veículos A GAZETA, TV Gazeta, Gazeta Online, CBN Vitória, G1 ES e Globo Esporte ES.

Já o tradicional Caderno dos Residentes será substituído por um site especial. A mudança faz parte de um direcionamento mais focado em produção digital, onde os alunos vão produzir mais conteúdo para plataformas on-line e redes sociais.