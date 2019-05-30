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Inscrições para Curso de Residência começam nesta sexta

Palestra com Leonencio Nossa marca início do calendário do programa de imersão

Publicado em 

30 mai 2019 às 00:20

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 00:20

Turma do Curso de Residência do ano passado Crédito: Carlos Alberto Silva
A Rede Gazeta vai lançar na sexta-feira(31) mais uma edição do seu Curso de Residência em Jornalismo. Inscrições, cronograma e processo seletivo, entre outros detalhes, vão ser apresentados em primeira mão ao público do evento, que será às 9h, no auditório da empresa, em Vitória.
O lançamento vai contar com a participação do jornalista capixaba Leonencio Nossa com seu novo livro, a biografia “Roberto Marinho: o poder está no ar”. Além de apresentar a obra, o repórter especial do Estadão vai compartilhar suas experiências de investigação e debater assuntos atuais do jornalismo, como credibilidade e fake news.
“Vai ser uma oportunidade fantástica. Primeiro, voltar ao Espírito Santo, onde me formei e iniciei minha carreira, e ainda poder conversar com a meninada que começa agora a se interessar por jornalismo. Logo, logo, eles serão nossos colegas”, contou.
O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas gratuitamente no site www.gazetaonline.com.br/residencia.
Chegando a sua 22ª edição, o Curso de Residência traz novidades em 2019. A primeira é a antecipação das aulas. Geralmente previstas para setembro, este ano vão começar no dia 9 de julho. Além disso, a turma será formada por 12 selecionados, e não 15 como nos anos anteriores.
TEMPO
O período do programa também está mais compacto: serão dois meses em que os residentes participarão de palestras, aulas temáticas e oficinas, além de vivenciar a rotina das redações que alimentam os veículos A GAZETA, TV Gazeta, Gazeta Online, CBN Vitória, G1 ES e Globo Esporte ES.
Já o tradicional Caderno dos Residentes será substituído por um site especial. A mudança faz parte de um direcionamento mais focado em produção digital, onde os alunos vão produzir mais conteúdo para plataformas on-line e redes sociais.
“Da mesma forma que o jornalismo tem passado por grandes transformações, o Curso de Residência precisa acompanhar os novos tempos. A facilidade de acesso à informação não gera necessariamente informação de qualidade. Por isso, a credibilidade é tão importante”, explicou a jornalista Ana Laura Nahas, coordenadora desta edição do programa.

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