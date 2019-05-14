Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Frente fria

Inpe alerta para possibilidade de temporais em regiões do ES

O Inpe divulgou aviso de atenção sobre chuvas fortes, ventos e raios em algumas regiões do Estado. Confira lista de locais que podem ser afetados

Publicado em 

14 mai 2019 às 14:57

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 14:57

Chuva forte provoca transtornos na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) publicou um alerta de atenção sobre risco de fenômeno adverso em algumas regiões do Espírito Santo nesta quarta-feira (15), incluindo Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana. A situação acontece por conta da previsão de uma nova mudança no clima do Espírito Santo já na tarde desta terça-feira (14).
De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria vai trazer chuvas fortes para o ES principalmente a partir de quarta-feira (15). Por conta dessa mudança no tempo, o Inpe divulgou alerta para toda a quarta-feira e podem ocorrer pancadas de chuva forte com raios e chance de rajadas de vento forte.
O meteorologista do Climatempo Filipe Pungirum afirma que as chuvas fortes podem atingir um índice pluviométrico de até 40 mm, o que deixa as cidades capixabas localizadas no Sul, Centro e Norte em estado de alerta.
> Nova frente fria chega ao Espírito Santo com previsão de chuva forte
Confira os locais que podem ser afetados
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracê
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva frente fria Grande Vitória Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motoristas por aplicativo protestam em Vitória contra PLP 152/2025
Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados