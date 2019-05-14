Inpe alerta para possibilidade de temporais em regiões do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) publicou um alerta de atenção sobre risco de fenômeno adverso em algumas regiões do Espírito Santo nesta quarta-feira (15), incluindo Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana. A situação acontece por conta da previsão de uma nova mudança no clima do Espírito Santo já na tarde desta terça-feira (14).
De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria vai trazer chuvas fortes para o ES principalmente a partir de quarta-feira (15). Por conta dessa mudança no tempo, o Inpe divulgou alerta para toda a quarta-feira e podem ocorrer pancadas de chuva forte com raios e chance de rajadas de vento forte.
O meteorologista do Climatempo Filipe Pungirum afirma que as chuvas fortes podem atingir um índice pluviométrico de até 40 mm, o que deixa as cidades capixabas localizadas no Sul, Centro e Norte em estado de alerta.
Confira os locais que podem ser afetados
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracê
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória