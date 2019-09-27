Inpe alerta para o risco de chuva forte em 43 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, emitiu um alerta de chuvas intensas para 43 municípios do Espírito Santo. O aviso de atenção é válido até as 23h59 desta sexta-feira (27). Nesses locais, o índice pluviométrico pode chegar a 40mm.

O final de semana pode ser de chuva e frio na Grande Vitória

Ainda de acordo com o Inpe, no fim de semana a previsão é de tempo nublado, com pouca possibilidade de chuva em quase toda o Estado. A temperatura na Grande Vitória ficará entre 19° e 25°. Na região Serrana, a mínima pode chegar aos 16º em Domingos Martins.