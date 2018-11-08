Inmet emite novo alerta de chuvas fortes para 71 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia () divulgou um novo alerta de chuva forte para 71 municípios donesta quinta-feira (8). Neste aviso de atenção, o instituto destaca que o grau de severidade é de perigo para os locais citados.

O alerta passou a ser válido das 12h30 desta quinta (8) com prazo até as 13h desta sexta-feira (9). Entre os riscos potenciais, estão: chuva forte entre 30 a 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia. Apassa por um período chuvoso intenso

O Inmet alerta, também, para risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios. Os moradores devem evitar enfrentar o mau tempo, observar alterações nas encostas e, se possível, desligar os aparelhos eletrônicos e quadro geral de energia.

Em caso de situação de inundação ou algo similar, a instrução é de que os pertences devem ser protegidos da água envoltos em sacos plásticos. Para passar informações ou em caso de dúvidas, moradores devem acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo e Bombeiros pelo telefone 193.