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Bloqueio

Incêndio em carreta interdita trânsito na BR 262

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo está sobre a ponte do Rio Jucu e não há previsão de liberação da via

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 21:57

Publicado em 

06 abr 2019 às 21:57
Acidente em Viana Crédito: Internauta
A BR 262 está totalmente interditada devido a um incêndio que atingiu uma carreta que transportava óleo vegetal. O fogo já foi apagado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido.
Segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança (Sesp), as chamas teriam começado em uma das rodas do veículo e atingido o resto dele. 
O acidente aconteceu no quilômetro 29 da rodovia, sobre a ponte do Rio Jucu, em Viana. No início da noite deste sábado (6), o transito tinha sido bloqueado apenas próximo ao acidente até que, por volta das 19h30 toda a rodovia ficou fechada.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há equipes deles e dos bombeiros no local para atender a ocorrência. Ainda de acordo com a polícia, não há previsão para que a pista seja liberada. 
A PRF sugere que os motoristas passem por uma rota alternativa via ES-146, na região de Matilde e Alfredo Chaves. 
Até as 21h55, a rodovia continuava interditada, sem previsão de reabertura para passagem dos veículos.
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