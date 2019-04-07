Incêndio em carreta interdita trânsito na BR 262

Acidente em Viana Crédito: Internauta

A BR 262 está totalmente interditada devido a um incêndio que atingiu uma carreta que transportava óleo vegetal. O fogo já foi apagado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Segurança (Sesp), as chamas teriam começado em uma das rodas do veículo e atingido o resto dele.

O acidente aconteceu no quilômetro 29 da rodovia, sobre a ponte do Rio Jucu, em Viana. No início da noite deste sábado (6), o transito tinha sido bloqueado apenas próximo ao acidente até que, por volta das 19h30 toda a rodovia ficou fechada.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há equipes deles e dos bombeiros no local para atender a ocorrência. Ainda de acordo com a polícia, não há previsão para que a pista seja liberada.

A PRF sugere que os motoristas passem por uma rota alternativa via ES-146, na região de Matilde e Alfredo Chaves.

Até as 21h55, a rodovia continuava interditada, sem previsão de reabertura para passagem dos veículos.

VEJA VÍDEO