Incêndio em Cariacica mobiliza bombeiros e helicóptero do NOTAer

Um incêndio na vegetação no bairro Cachoeirinha, dentro da Reserva de, em, mobilizou uma equipe doe até o helicóptero donesta terça (3) e quarta-feira (4). As guarnições foram até o local e, por volta das 17h30 de terça-feira, tinham entendido que o fogo havia sido controlado.

Em novo sobrevoo na região nesta quarta-feira (4), um militar dos bombeiros verificou um foco de incêndio na base do morro, como rescaldo do dia anterior.

Como a floresta é densa e em local íngreme, o combate foi efetuado pelo Notaer com apoio terrestre de sete bombeiros, quatro policiais militares ambientais, um funcionário doe moradores da região.

Ao todo, 30 lançamentos de água foram realizado pelo helicóptero do Notaer no local. Equipes terrestres atuaram em duas frentes de combate e no final da tarde desta quarta-feira (4), os focos foram controlados, isolados e serão monitorados durante a noite, para o caso de necessidade de nova atuação.