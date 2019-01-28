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CIDADES

Incêndio em base da Petrobras chama atenção na Grande Vitória

Chamas causaram uma grande nuvem de fumaça que assustou moradores da região metropolitana

Publicado em 27 de Janeiro de 2019 às 21:14

Publicado em 

27 jan 2019 às 21:14
27/01/2019 - Incêndio em base da Petrobras, na Tims, em Carapina, na Serra Crédito: Instagram/@bombeiromilitares
Um nuvem de fumaça escura, que pode ser vista de toda Grande Vitória, chamou atenção dos capixabas na tarde deste domingo (27). Ela é decorrente de um incêndio que acontece em uma área da Petrobras, que fica no Tims (Terminal Industrial e Multimodal da Serra), na Rodovia do Contorno, em Carapina. Não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.
Internautas enviaram diversas mensagens, assustados com a proporção da fumaça. Até do convento, dava para ver a nuvem escura.
Fumaça de incêndio na Serra é vista do Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Marcella Scaramella
As chamas teriam começado, no fim da tarde deste domingo (27), em boias de plástico que estavam armazenadas pela estatal no pátio do Tims. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ir até o local.
No Instagram, a corporação informou que o incêndio aconteceu em flutuadores, os quais são utilizados para cobrir dutos da Petrobras quando instalados em mar. "O local é destinado para estoque da Petrobras. Os contêineres são escritórios da Petrobras no local. Equipes estão no local analisando toda a situação, área atingida e riscos para o melhor combate e controle da situação", escreveu o órgão na legenda.
Por nota, o Corpo de Bombeiros disse que foi acionado para atender a ocorrência e enviou as equipes, sendo três caminhões e uma viatura. "Até as 22h30 o trabalho ainda estava em andamento, sem previsão para ser finalizado. Não temos informação, até o momento, sobre o conteúdo exato das bombas que queimaram, mas se trata de um tipo de material inflamável", informou.
Procurada, a Petrobras informou que o incêndio aconteceu em uma área de armazenamento de materiais utilizados pela companhia em atividades de exploração e produção de petróleo, localizada no Terminal Intermodal da Serra. 
De acordo com a petrolífera, o incêndio teve origem em área de vegetação externa às instalações da companhia. "O combate inicial foi feito pela Brigada de Incêndio da Petrobras e depois pelo Corpo de Bombeiros que assumiu as ações de combate ao fogo", informou a estatal por nota.
A Petrobras reforçou ainda que não há vítimas. "A companhia e o Corpo de Bombeiros estão tomando todas as medidas necessárias para combate ao incêndio e avaliando os impactos da ocorrência", completou. 
 
Confira os registros da fumaça feitos por internautas, de diversos pontos da Grande Vitória.
 
 

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