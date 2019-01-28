Incêndio em base da Petrobras chama atenção na Grande Vitória

27/01/2019 - Incêndio em base da Petrobras, na Tims, em Carapina, na Serra Crédito: Instagram/@bombeiromilitares

Um nuvem de fumaça escura, que pode ser vista de toda Grande Vitória, chamou atenção dos capixabas na tarde deste domingo (27). Ela é decorrente de um incêndio que acontece em uma área da Petrobras, que fica no Tims (Terminal Industrial e Multimodal da Serra), na Rodovia do Contorno, em Carapina. Não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Internautas enviaram diversas mensagens, assustados com a proporção da fumaça. Até do convento, dava para ver a nuvem escura.

Fumaça de incêndio na Serra é vista do Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Marcella Scaramella

As chamas teriam começado, no fim da tarde deste domingo (27), em boias de plástico que estavam armazenadas pela estatal no pátio do Tims. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para ir até o local.

No Instagram, a corporação informou que o incêndio aconteceu em flutuadores, os quais são utilizados para cobrir dutos da Petrobras quando instalados em mar. "O local é destinado para estoque da Petrobras. Os contêineres são escritórios da Petrobras no local. Equipes estão no local analisando toda a situação, área atingida e riscos para o melhor combate e controle da situação", escreveu o órgão na legenda.

Por nota, o Corpo de Bombeiros disse que foi acionado para atender a ocorrência e enviou as equipes, sendo três caminhões e uma viatura. "Até as 22h30 o trabalho ainda estava em andamento, sem previsão para ser finalizado. Não temos informação, até o momento, sobre o conteúdo exato das bombas que queimaram, mas se trata de um tipo de material inflamável", informou.

Procurada, a Petrobras informou que o incêndio aconteceu em uma área de armazenamento de materiais utilizados pela companhia em atividades de exploração e produção de petróleo, localizada no Terminal Intermodal da Serra.

De acordo com a petrolífera, o incêndio teve origem em área de vegetação externa às instalações da companhia. "O combate inicial foi feito pela Brigada de Incêndio da Petrobras e depois pelo Corpo de Bombeiros que assumiu as ações de combate ao fogo", informou a estatal por nota.

A Petrobras reforçou ainda que não há vítimas. "A companhia e o Corpo de Bombeiros estão tomando todas as medidas necessárias para combate ao incêndio e avaliando os impactos da ocorrência", completou.





Confira os registros da fumaça feitos por internautas, de diversos pontos da Grande Vitória.



