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Fogo

Incêndio destrói área de supermercado na Praia do Morro, em Guarapari

O prejuízo estimado pelo proprietário Kleber de Almeida Carvalho é superior a R$ 40 mil

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 12:12

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

20 out 2019 às 12:12
Incêndio em supermercado em Guarapari Crédito: Reprodução/Internauta
O supermercado Tutti-Frutti, da rede Smart, na Praia do Morro, em Guarapari, pegou fogo na madrugada deste domingo (20). O incêndio afetou uma área do estabelecimento onde eram armazenados produtos de hortifruti e também o escritório. O dano somente não foi maior porque um bombeiro do Rio de Janeiro, que estava no prédio ao lado, iniciou o combate as chamas até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros local.
Incêndio destrói área de supermercado na Praia do Morro, em Guarapari
O proprietário do supermercado, Kleber de Almeida Carvalho, 41 anos, disse que, no escritório, foram destruídos monitores de TV, de computador, um notebook, equipamento de videomonitoramento. "Derreteu tudo o que era de plástico", afirma. Já no espaço para recebimento de produtos de hortifruti, além de vegetais, também foram queimadas mais de 100 caixas de leite, de óleo e sacos de carvão. 
"Ainda não fiz as contas no papel mas, pela minha experiência, o prejuízo vai ficar em torno de R$ 40 mil a R$ 50 mil"
Kleber Carvalho - Empresário
Para Kleber, o prejuízo só não foi maior graças à intervenção de um bombeiro do Rio de Janeiro que, ao ser acionado pelo síndico do prédio onde estava,  ao lado do supermercado, iniciou os trabalhos para controle do fogo. "Ele pegou a mangueira (de combate a incêndio) do prédio e começou a apagar as chamas. Se não fosse esse rapaz, o fogo teria avançado e estaria tudo destruído", avalia o empresário.
Questionado, Kleber não sabe onde o incêndio pode ter começado, mas não acredita que tenha origem criminosa. Ele solicitou a perícia no estabelecimento para identificar a causa. 

VEJA VÍDEO

O capitão Raphael Bicalho Págio, do Corpo de Bombeiros de Guarapari, atendeu a ocorrência e chegou ao supermercado quando o controle das chamas já estava em andamento; a equipe conseguiu apagar o fogo. Ele também disse que ainda não é possível determinar a causa do incêndio, mas que o trabalho pericial já foi iniciado e, em até 20 dias, vai sair o laudo. 
Págio garantiu que não houve abalo na estrutura do imóvel. Como o salão do supermercado não foi atingido pelo incêndio, o funcionamento neste domingo está normal. 

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