Incêndio atinge vegetação na Rodovia do Contorno

Um incêndio atingiu a vegetação na Rodovia do Contorno, BR 101, entre os municípios de Cariacica e Serra, na tarde desta quarta-feira (06).
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e informou que o trabalho ainda está em andamento, mas não há riscos do fogo alcançar edificações. Ainda segundo a corporação, o local não tem presença de turfa.
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Acionada pela reportagem do Gazeta Online, uma empresa da região disse que o incêndio foi provocado por um prestador de serviços que fazia a limpeza e poda em uma fazenda próximo à região e as chamas acabaram atingindo a área. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A Eco101, concessionária que administra a via, esteve no local para orientar os motoristas pois a fumaça pode prejudicar a direção e visibilidade.