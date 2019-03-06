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BR 101

Incêndio atinge vegetação na Rodovia do Contorno

O fogo teria sido provocado por um prestador de serviços que fazia a limpeza e poda em uma fazenda próximo à região
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

06 mar 2019 às 18:30

Publicado em 06 de Março de 2019 às 18:30

Incêndio atinge vegetação de empresa na Rodovia do Contorno Crédito: Cleferson Comarella
Um incêndio atingiu a vegetação na Rodovia do Contorno, BR 101, entre os municípios de CariacicaSerra, na tarde desta quarta-feira (06). 
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e informou que o trabalho ainda está em andamento, mas não há riscos do fogo alcançar edificações. Ainda segundo a corporação, o local não tem presença de turfa.
> Homem coloca fogo na casa da ex após discussão em Afonso Cláudio
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Acionada pela reportagem do Gazeta Online, uma empresa da região disse que o incêndio foi provocado por um prestador de serviços que fazia a limpeza e poda em uma fazenda próximo à região e as chamas acabaram atingindo a área. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
A Eco101, concessionária que administra a via, esteve no local para orientar os motoristas pois a fumaça pode prejudicar a direção e visibilidade.
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