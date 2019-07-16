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Tucum

Incêndio atinge vegetação em Cariacica

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 16h30. Não há vítimas
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

15 jul 2019 às 23:09

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 23:09

Incêndio atingiu vegetação em Cariacica Crédito: Eder Saveli | Internauta
Um incêndio atingiu uma área de vegetação no Bairro Tucum, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (15). 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 16h30 e as chamas já foram controladas. Não há vítimas. 

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