Incêndio atinge vegetação em Cariacica

Um incêndio atingiu uma área de vegetação no Bairro Tucum, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (15).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada por volta das 16h30 e as chamas já foram controladas. Não há vítimas.
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