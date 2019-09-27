Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Praia da Costa

Incêndio atinge shopping em Vila Velha

O dono de um restaurante do local disse que o incêndio seria na casa de máquinas do shopping; a assessoria ainda não confirmou
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

27 set 2019 às 18:39

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 18:39

Incêndio atingiu shopping em Vila Velha Crédito: Reprodução
Um estabelecimento pegou fogo em um shopping de Vila Velha, na Praia da Costa, na noite desta sexta-feira (27).
Segundo informações da assessoria do local, uma equipe do próprio shopping foi acionada por um dos lojistas para auxiliar no combate às chamas.
Os bombeiros utilizaram os acessos de um restaurante para conseguir chegar ao foco do incêndio. Ninguém se feriu e a situação foi totalmente controlada por volta das 23h.
VEJA VÍDEOS
O dono do restaurante onde os bombeiros precisaram ter acesso, informou que o incêndio seria na casa de máquinas do shopping. O Corpo de Bombeiros não soube informar mais detalhes da ocorrência até a noite desta sexta-feira (27).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Praia da Costa Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados