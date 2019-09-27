Incêndio atinge shopping em Vila Velha

Incêndio atingiu shopping em Vila Velha Crédito: Reprodução

Vila Velha, na Praia da Costa, na noite desta sexta-feira (27). Um estabelecimento pegou fogo em um shopping de, na, na noite desta sexta-feira (27).

Segundo informações da assessoria do local, uma equipe do próprio shopping foi acionada por um dos lojistas para auxiliar no combate às chamas.

Os bombeiros utilizaram os acessos de um restaurante para conseguir chegar ao foco do incêndio. Ninguém se feriu e a situação foi totalmente controlada por volta das 23h.

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