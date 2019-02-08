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Glória

Incêndio atinge imóvel em Vila Velha

O incêndio aconteceu na Glória; de acordo com o Corpo de Bombeiros, não há feridos

Publicado em 

07 fev 2019 às 23:52

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 23:52

Ponto de comércio pegou fogo na Glória Crédito: Internauta
Um incêndio atingiu um ponto de comércio, de quatro andares, na Glória, em Vila Velha, por volta de 20h30 desta quinta-feira (7). O local seria depósito de uma loja de materiais esportivos. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, três equipes se deslocaram para o local para combater o fogo e trabalharam durante toda a madrugada. As chamas foram controladas, mas a ocorrência ainda está em andamento, na chamada fase de rescaldo, prestes a ser considerada finalizada. 
> Forte chuva alaga ruas e avenidas no Espírito Santo
Não há feridos e, segundo os bombeiros, as causas do incêndio ainda não foram determinadas e a perícia deve que ser solicitada pelos proprietários do estabelecimento.
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