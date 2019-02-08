Incêndio atinge imóvel em Vila Velha

Um incêndio atingiu um ponto de comércio, de quatro andares, na Glória, em Vila Velha, por volta de 20h30 desta quinta-feira (7). O local seria depósito de uma loja de materiais esportivos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, três equipes se deslocaram para o local para combater o fogo e trabalharam durante toda a madrugada. As chamas foram controladas, mas a ocorrência ainda está em andamento, na chamada fase de rescaldo, prestes a ser considerada finalizada.
Não há feridos e, segundo os bombeiros, as causas do incêndio ainda não foram determinadas e a perícia deve que ser solicitada pelos proprietários do estabelecimento.
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