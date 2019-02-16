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Praia da Costa

Incêndio atinge hamburgueria em shopping de Vila Velha

Segundo os bombeiros, as chamas comprometeram parte da estrutura do teto do local
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 fev 2019 às 10:50

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 10:50

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6 horas deste sábado (16) Crédito: Eduardo Dias
Um incêndio atingiu o Rick's Burger que funciona dentro do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã deste sábado (16). Nas redes sociais, a hamburgueria avisou que devido a problemas técnicos, a loja está fechada para manutenção.
A informação do incêndio na lanchonete foi confirmada pela engenheira da Defesa Civil de Vila Velha, Mônica de Sena Simões. Segundo ela, os bombeiros acionaram a defesa civil, já que é o órgão responsável em liberar o funcionamento do local.
Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros Militar disse que foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio no Shopping Praia da Costa por volta das 6 horas deste sábado (16).
"As chamas atingiram uma lanchonete e comprometeram parte da estrutura do teto do local. O atendimento ainda está sendo realizado e ainda não há informação sobre a causa do incêndio. Ninguém ficou ferido", informou a nota.
Procurada, a assessoria do Shopping Praia da Costa informou, no início da manhã, que o incêndio foi identificado e de imediato a brigada e os bombeiros foram acionados. A situação foi controlada rapidamente. "Estamos trabalhando na limpeza para a abertura do shopping."
ENTRADA BLOQUEADA
Funcionários do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, foram surpreendidos na manhã deste sábado (16) quando não puderam entrar no estabelecimento. Seguranças que bloqueavam a passagem não deram informações do que tinha ocorrido.
Funcionários são impedidos de entrar no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã deste sábado (16) Crédito: Eduardo Dias
(Com informações de Eduardo Dias, da CBN Vitória)
INCÊNDIO EM SOTECO
Um incêndio destruiu a cozinha do Rick's Burger na unidade do bairro Soteco, em Vila Velha, no dia 14 de novembro do ano passado. Funcionários e vizinhos se reuniram para apagar as chamas, que tomaram conta do estabelecimento.
Na ocasião, o diretor de marketing do Rick's Burguer, Wallace Aranha, informou que um vazamento de gás em um dos equipamentos deu início ao fogo, que se alastrou para a coifa e tubulação. "Chegamos a acionar o Corpo de Bombeiros, mas vizinhos e funcionários conseguiram conter as chamas, antes que tivesse mais danos".
Hamburgueria pegou fogo em Soteco no mês de novembro do ano passado Crédito: Facebook | @RicksBurger
As chamas destruíram o sistema elétrico, o estoque de produtos e até o ar-condicionado ficou derretido. Wallace estima que o prejuízo chegue a R$ 100 mil.

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