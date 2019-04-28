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Nossa Senhora da Penha

Incêndio atinge galpões de empresa de logística em Vila Velha

A equipe do Corpo de Bombeiros já chegou ao local e deu início ao combate às chamas

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 23:26

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 abr 2019 às 23:26
Um incêndio atingiu dois galpões de uma empresa de logística situada à Avenida Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, na noite deste sábado (27). O local é utilizado como depósito de produtos variados e o material inflamável que teria dado causa aos danos foram óleo e papelão.
> Incêndio atinge vegetação em Vitória
Três viaturas da equipe do Corpo de Bombeiros já chegaram ao local e deram início ao combate às chamas, sendo que o fogo já foi isolado para não atingir outras áreas.
Por volta das 21 horas o incêndio foi controlado. Não houve registro de feridos.
> Ambulância pega fogo em Ibatiba
 

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