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Fogo

Incêndio atinge casas no Bairro da Penha, em Vitória

Não há informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 jul 2019 às 20:51

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 20:51

Incêndio atinge casas em Vitória Crédito: Edvaldo Souza
Um incêndio atingiu duas casas no Bairro da Penha, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (10).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas estiveram no local para combater o fogo. Por volta das 20h20, a corporação informou que o incêndio foi totalmente controlado e que três guarnições realizaram o combate às chamas, com 16 mangueiras acopladas umas às outras para fazer a água chegar ao local do incêndio, que era de difícil acesso.
Ninguém ficou ferido e as chamas teriam começado em um amontoado de lixo que foi incendiado por moradores. Os proprietários dos imóveis não estavam no local no momento.
> Carro pega fogo após ser atingido por fio de alta tensão em Vila Velha

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