Incêndio atinge casas no Bairro da Penha, em Vitória

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três viaturas estiveram no local para combater o fogo. Por volta das 20h20, a corporação informou que o incêndio foi totalmente controlado e que três guarnições realizaram o combate às chamas, com 16 mangueiras acopladas umas às outras para fazer a água chegar ao local do incêndio, que era de difícil acesso.