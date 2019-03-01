Incêndio atinge área de restinga na Serra

Um incêndio causou muita fumaça e cheiro forte após atingir área de restinga em, na, na tarde desta sexta-feira (1º). Oestá no local e já conseguiu localizar o foco do incêndio. As chamas estavam altas, já atingindo os coqueiros da praia.

O tenente-coronel Rodrigo Ribeiro conversou com a reportagem do Gazeta Online e explicou que, desde cedo, moradores da região reclamam de forte cheiro nas redondezas. Ele pede que a população colabore com a corporação e indique os possíveis focos de incêndio.

"Este foco está localizado. É bem possível que a fumaça vá para Vitória. Já emestava dando para sentir o cheiro forte, achei até que era por conta da turfa", disse.

O tenente informou que pediu para uma equipe ir à região de turfa, na Serra, hoje cedo, mas os bombeiros não encontraram nada. O objetivo é que o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) faça um sobrevoo neste sábado (2) de manhã, hora em que a possibilidade de visualização é melhor.