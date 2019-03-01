Incêndio atinge área de restinga na Serra

Um incêndio causou muita fumaça e cheiro forte após atingir área de restinga em Nova Almeida, na Serra, na tarde desta sexta-feira (1º). O Corpo de Bombeiros está no local e já conseguiu localizar o foco do incêndio. As chamas estavam altas, já atingindo os coqueiros da praia.
O tenente-coronel Rodrigo Ribeiro conversou com a reportagem do Gazeta Online e explicou que, desde cedo, moradores da região reclamam de forte cheiro nas redondezas. Ele pede que a população colabore com a corporação e indique os possíveis focos de incêndio.
"Este foco está localizado. É bem possível que a fumaça vá para Vitória. Já em Laranjeiras estava dando para sentir o cheiro forte, achei até que era por conta da turfa", disse.
O tenente informou que pediu para uma equipe ir à região de turfa, na Serra, hoje cedo, mas os bombeiros não encontraram nada. O objetivo é que o helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) faça um sobrevoo neste sábado (2) de manhã, hora em que a possibilidade de visualização é melhor.
"Está agendado para amanhã cedo um sobrevoo na região. É possível que tenha algum incêndio ali na região de Praia Grande, em Fundão. Disseram que tem forte cheiro de fumaça desde cedo mas não tem endereço com precisão. Peço para que os moradores da região nos informem, pode ser até pela nossa rede social", detalhou o tenente-coronel.