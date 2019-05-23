Ilustrações: racha e mortes na Terceira Ponte

Ilustrações feitas pelo quadrinista Arabson, de A Gazeta, mostra o passo a passo do racha que ocasionou na, durante a a madrugada desta quarta-feira (22), na

Um casal - morreu após ser atingido por dois carros na Terceira Ponte. Eles estavam em uma motocicleta e vieram à óbito com o impacto da batida. Segundo informações de um funcionário da, a batida aconteceu por volta das 2h da madrugada. Ainda de acordo com o funcionário, os carros apostavam um racha quando acertaram o casal de moto.

O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, que dirigiam os carros envolvidos na batida, estavam em uma boate de Vila Velha e beberam antes do acidente. A informação é do delegado Ney Fanfa Ribas Neto, plantonista da Delegacia Regional de Vitória, para onde a ocorrência foi levada. Eles foram indiciados por dois homicídios com dolo eventual e embriaguez ao volante.