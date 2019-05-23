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Racha

Ilustrações: racha e mortes na Terceira Ponte

Os jovens Kevin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, e Brunielly Oliveira, de 17 anos, morreram após serem atingidos por veículos, que participavam de um racha

Publicado em 

22 mai 2019 às 22:42

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 22:42

Ilustrações feitas pelo quadrinista Arabson, de A Gazeta, mostra o passo a passo do racha que ocasionou na morte dos jovens Kevin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, e Brunielly Oliveira, de 17 anos, durante a a madrugada desta quarta-feira (22), na Terceira Ponte
VEJA
ENTENDA O CASO
Um casal - morreu após ser atingido por dois carros na Terceira Ponte. Eles estavam em uma motocicleta e vieram à óbito com o impacto da batida. Segundo informações de um funcionário da Rodosol, a batida aconteceu por volta das 2h da madrugada. Ainda de acordo com o funcionário, os carros apostavam um racha quando acertaram o casal de moto.
> Acidente com mortes na Terceira Ponte foi provocado por racha
O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, que dirigiam os carros envolvidos na batida, estavam em uma boate de Vila Velha e beberam antes do acidente. A informação é do delegado Ney Fanfa Ribas Neto, plantonista da Delegacia Regional de Vitória, para onde a ocorrência foi levada. Eles foram indiciados por dois homicídios com dolo eventual e embriaguez ao volante.
> Motociclistas protestam na Terceira Ponte após racha com morte
O delegado afirmou ainda que, apesar da negativa do teste do bafômetro, e da recusa do teste toxicológico no DML, testemunhas confirmaram que os dois estavam embriagados. Os dois foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana e, na quinta-feira (23), deverão passar por uma audiência de custódia para definir se continuarão ou não presos.
VÍDEO MOSTRA ACIDENTE

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