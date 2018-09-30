Idosos terão gratuidade no Bike Vitória durante esta segunda-feira

Idosos vão ganhar um dia de gratuidade no projeto Bike Vitória Crédito: Divulgação PMV

Quem tiver 60 anos ou mais vai poder comemorar o dia do idoso na capital capixaba de uma forma bem ativa: andando de bicicleta. É que a Prefeitura de Vitória vai disponibilizar, nesta segunda-feira (1), um passe diário para idosos utilizarem as bicicletas compartilhadas em uma das 30 estações espalhadas por Vitória. É necessário, porém, que o idoso tenha cadastro no projeto para utilização do benefício.

O passe diário, do projeto Bike Vitória, é válido por 24 horas e custa R$ 6,30. O passe mensal, válido por 30 dias, custa R$ 12,60, e o passe anual, válido por um ano, tem o valor de R$ 78,75. Além disso, existe a possibilidade de adquirir o passe com Cartão de Transporte acessando o site www.bikevitoria.com