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Passando a limpo

Idosos ou pessoas com deficiência têm direito a fraldas de graça?

Publicado em 07 de Março de 2019 às 22:26

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

07 mar 2019 às 22:26
Crédito: Gazeta Online
Uma informação que voltou a circular pelas redes sociais e aplicativos de mensagens na última semana fez muita gente questionar a veracidade do comunicado: o texto dizia que um programa do Governo Federal oferta fraldas geriátricas de graça em farmácias de todo o Brasil. 
> Caso de família sequestrada em estacionamento não ocorreu no ES
"Boa noite. Vim comunicar às pessoas que não sabem que, na Farmácia Popular do Governo, vocês podem pegar fralda de graça para adulto, basta pedir a receita de uso contínuo para o médico; você tem direito a 40 fraldas de 10 em 10 dias. Vamos divulgar para mais gente ficar sabendo dos nossos direitos. Achei uma informação muito útil e importante. Passe para frente para que a população não abra mão de seus direitos".
VERDADE OU MENTIRA?
O Gazeta Online entrou em contato com a assessoria do Governo Federal. De acordo com o Ministério da Saúde são ofertadas fraldas geriátricas para pessoas acima dos 60 anos e portadores de deficiências por meio do programa Farmácia Popular, parceira do órgão com as farmácias privadas. Quem decide a quantidade de fraldas e em quanto tempo o idoso pode retirar as fraldas nestas farmácias é o próprio médico, que deve detalhar na receita.
 DOCUMENTO  A lista de farmácias no ES [PDF]
Foi informado ainda que, para retirar os medicamentos ou fraldas, o cidadão deve apresentar o documento de identidade, CPF e receita médica dentro do prazo de validade de 180 dias, com exceção dos pedidos para anticoncepcionais — que permanecem com validade de um ano.
> Tubarão foi encontrado na areia de praia em Vila Velha?
"A medida, viabilizada pela Portaria Nº 111/2016, visa beneficiar o usuário e garantir o acesso aos produtos. A receita médica pode ser emitida tanto por um profissional da rede pública quanto por médico que atende em hospitais ou clínicas privadas. Para você identificar se uma farmácia ou drogaria é credenciada, basta verificar se há, na frente do estabelecimento, o banner oficial do Programa", diz a nota enviada à reportagem.

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