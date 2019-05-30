Idosos fazem hidroginástica em área imprópria para banho em Vitória

Ambientalista filma hidroginástica para idosos em praia imprópria para banho, em Vitória Crédito: Reprodução

Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), estavam acontecendo desde semana passada na Praia de Camburi — no posto 8, próximo ao Banco do Brasil — classificada pelo próprio órgão como imprópria para banho, de acordo com o último teste de balneabilidade realizado. De acordo com o ambientalista Eraylton Moreschi Júnior, que filmou tudo de perto e criticou a prefeitura, a irresponsabilidade colocou em risco a saúde e qualidade de vida dos idosos — e de forma repetitiva. Aulas de hidroginástica para pessoas da terceira idade, em serviço oferecido pela, estavam acontecendo desde semana passada na Praia de Camburi — no posto 8, próximo ao Banco do Brasil — classificada pelo próprio órgão como imprópria para banho, de acordo com o último teste de balneabilidade realizado. De acordo com o ambientalista Eraylton Moreschi Júnior, que filmou tudo de perto e criticou a prefeitura, a irresponsabilidade colocou em risco a saúde e qualidade de vida dos idosos — e de forma repetitiva.

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Acionada pela reportagem do Gazeta Online, a prefeitura informou que houve uma falha da profissional que deu a aula e ela já foi alertada para que isso não aconteça novamente. Por conta da gravidade do problema, o vereador Roberto Martins (PTB) protocolou um ofício junto à Câmara Municipal de Vitória questionando sobre a execução de atividades físicas promovidas pelo Serviço de Orientação ao Exercício (SOE) da PMV no dia 24 deste mês.

No documento, ele pede:

1. Informe em quais áreas são feitas as aulas de hidroginástica nas praias municipais e qual a orientação dada aos profissionais da hidroginástica contratados pelo Poder Público Municipal que atuam em praias com baixa balneabilidade;

2. Informe se há sanção de descumprimento de carga horária quando houver a recusa por parte dos profissionais de darem aula quando houver baixa balneabilidade da água;

3. Informe se há alguma ação por parte da Prefeitura quando a praia estiver no estado exposto para que seja efetuada a prestação de serviço.

Sobre o requerimento de informações protocolado pelo vereador, a PMV informa que todos os pedidos que recebe são atendidos dentro do prazo. O órgão tem até 30 dias para responder.

Em breve entrevista por telefone, Roberto disse que o ambientalista filmou a aula de hidroginástica para as pessoas idosas e, no momento em que placa sinalizava o local, pessoas tomavam banho sem nenhuma preocupação.

"Conversamos com alguns professores. Alguns deles disseram que eles precisam dar a aula e que não tem nenhuma decisão administrativa da prefeitura para suprimir a aula durante esse período. Estamos questionando a PMV. Se ela reconhece que a balneabilidade está imprópria, como colocar as pessoas na água nessa situação?", indaga.

NOVO TESTE DE BALNEABILIDADE

Gazeta Online, o subsecretário adiantou alguns detalhes: na semana passada, 13 pontos estavam impróprios, 4 interditados e 4 próprios. Já nesta semana, 4 estão impróprios, 4 continuam interditados e 18 dos 26 pontos para banho em vitória, estão próprios. De acordo com o subsecretário de Qualidade Ambiental e Bem-estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, Ademir Barbosa Filho, nesta segunda-feira (27) foi feita uma nova coleta e nesta quinta (30) deve sair o novo resultado do teste de balneabilidade. Mas, para a reportagem do, o subsecretário adiantou alguns detalhes: na semana passada,. Já nesta semana, 4 estão impróprios, 4 continuam interditados e 18 dos 26 pontos para banho em vitória, estão próprios.

"Se a gente parar para analisar o que aconteceu recentemente, a qualidade da água da Baía de Vitória ficou ruim depois das fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória. Diversos pontos ficaram impróprios neste período por conta da chuva, que lava a cidade como um todo. A água, depois de escoada, vai para a rede de drenagem e, de lá, é jogada direto para o mar. Neste período de chuva, como a coleta é feita todas as segunda-feiras, provavelmente teve o impacto da chuva", revelou.