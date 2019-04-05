Idoso morre após casa desabar no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha

Laje de casa desaba e idoso de 80 anos morre ao ser atingido, em Jardim Marilândia, Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Um idoso de 75 anos morreu após uma casa desabar no Beco Felicidade Siqueira, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha . A estrutura do imóvel teria cedido por conta da forte chuva que atingiu a Grande Vitória nesta quinta-feira (4). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h30 para atender a ocorrência de desabamento de um imóvel no bairro e, no local, a guarnição constatou que havia uma vítima sob os escombros.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, os militares utilizaram duas alavancas para suspender a estrutura da laje que estava em cima do homem e, só depois da remoção da peça de concreto, o óbito foi confirmado e a vítima foi identificada como um idoso de 75 anos, que teve o primeiro nome divulgado, Darci.

Uma equipe da Defesa Civil Municipal de Vila Velha foi acionada para fazer o isolamento da área por conta do risco de outros possíveis desabamentos em função da precariedade da estrutura. A Perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo do idoso. Ainda não há informações se outras pessoas viviam no local e se a estrutura já havia sido notificada pela Defesa Civil antes do desabamento.

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Segundo informações da Defesa Civil de Vila Velha, uma equipe técnica irá realizar uma nova vistoria na edificação ainda nesta sexta-feira (5). De acordo com as observações sobre o imóvel, a estrutura não tinha responsável técnico e foi construída fora dos padrões estabelecidos nas normas técnicas necessárias. Além disso, foram observadas pela equipe técnica muitas infiltrações e colunas enferrujadas.

ACÚMULO DE CHUVA

De acordo com a Defesa Civil Estadual, o maior acumulado de chuva, em registro feito durante 24 horas, após a forte pancada que atingiu o estado nesta quinta-feira (4) foi em Cariacica, que registrou 48,03 milímetros, seguido de Vila Velha, com 43, 82 mm e Vitória, que somou 26,24 mm.

Na Grande Vitória, além de Cariacica, Vila Velha e Vitória, Viana também registrou um dos maiores acumulados de chuva do Espírito Santo, com 19,5 mm e o município de Aracruz teve 19,28 mm.

Nas demais regiões, a Defesa Civil informa que não houve registros de chuvas ou os índices foram abaixo de 15 mm em 24 horas. Apesar da chuva muito forte na Grande Vitória, também não houveram registros de ocorrências ou quedas de árvores por conta do temporal.