Idoso desaparece após sair de casa em Cariacica

O aposentado Ramiro Emílio, de 83 anos, desapareceu após sair de casa no bairro Castelo Branco, em Cariacica, por volta das 16h desta segunda-feira (1º).
De acordo com a pastora e esposa, Jorgina de Lima, de 51 anos, o marido sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e teve sequelas. Dentre elas, o esquecimento. A mulher acredita que esse fator tenha motivado a fuga.
Ainda segundo ela, as últimas informações que teve sobre o paradeiro de Ramiro veio por meio de vizinhos, que informaram ter visto ele pegando um ônibus em direção ao bairro Jardim América. Desde então, não há mais notícias e ela não consegue dormir.
"Não durmo preocupada com ele, não sei onde onde pode estar. Já rodei e espalhei cartazes pela região, mas ainda estou sem notícias", desabafa.
Caso tenha alguma informação que ajude a família a localizar o desaparecido, entre em contato pelos telefones (27) 99508-3131 ou (27) 99503-2428.