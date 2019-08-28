Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
População

IBGE: Vitória ganhou 41,9 mil novos moradores em 10 anos

No período de 2009 a 2019, a Capital teve um crescimento populacional de 13,1% , mas continua com menos habitantes que Cariacica, Vila Velha e Serra

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 13:23

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

28 ago 2019 às 13:23
Vista aérea de Vitória: A Capital ganhou 41,9 mil novos moradores em 10 anos Crédito: Marcelo Prest
Entre Vila Velha, Serra e Cariacica, o município de Vitória continua sendo o menos populoso, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas a taxa de crescimento segue positiva, de 1,1%, no comparativo entre 2018 e 2019. Em 10 anos, a Capital ganhou 41,9 mil novos moradores, passando de pouco mais de 320 mil habitantes para 362 mil.
Nas estimativas populacionais da última década, Vitória cresceu 13,1%, três vezes mais do que Cariacica (4,2%), porém abaixo de Vila Velha (19,4%) e Serra (27,87%), as cidades mais populosas do Estado com 493,8 mil e 517,5 mil habitantes, respectivamente, conforme estimado pelo IBGE em 1º de julho deste ano. 
>Espírito Santo já tem mais de 4 milhões de habitantes, diz IBGE
"As capitais são, em geral, um polo de crescimento, mas Vitória, por suas características geográficas, não se encaixa. É uma ilha que, embora tenha uma porção continental, possui limite de crescimento", observa Pablo Lira, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e pesquisador de aspectos demográficos no Espírito Santo. 
Consideradas as novas estimativas, o Estado agora ultrapassou a marca de 4 milhões de habitantes. O patamar havia sido alcançado em março de 2017 mas, em uma revisão do IBGE feita em 2018 com uma nova metodologia, o número recuou e há exatamente um ano foi divulgado que o Espírito Santo tinha pouco mais de 3,97 milhões residentes. Essas mudanças devem-se ao fato de a pesquisa não ser censitária todos os anos, podendo haver a necessidade de ajustes. O novo censo, realizado a cada 10 anos, será feito em 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados