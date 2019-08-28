IBGE: Vitória ganhou 41,9 mil novos moradores em 10 anos

Entre Vila Velha, Serra e Cariacica, o município de Vitória continua sendo o menos populoso, conforme dados divulgados nesta quarta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas a taxa de crescimento segue positiva, de 1,1%, no comparativo entre 2018 e 2019. Em 10 anos, a Capital ganhou 41,9 mil novos moradores, passando de pouco mais de 320 mil habitantes para 362 mil.
Nas estimativas populacionais da última década, Vitória cresceu 13,1%, três vezes mais do que Cariacica (4,2%), porém abaixo de Vila Velha (19,4%) e Serra (27,87%), as cidades mais populosas do Estado com 493,8 mil e 517,5 mil habitantes, respectivamente, conforme estimado pelo IBGE em 1º de julho deste ano.
"As capitais são, em geral, um polo de crescimento, mas Vitória, por suas características geográficas, não se encaixa. É uma ilha que, embora tenha uma porção continental, possui limite de crescimento", observa Pablo Lira, diretor do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e pesquisador de aspectos demográficos no Espírito Santo.
Consideradas as novas estimativas, o Estado agora ultrapassou a marca de 4 milhões de habitantes. O patamar havia sido alcançado em março de 2017 mas, em uma revisão do IBGE feita em 2018 com uma nova metodologia, o número recuou e há exatamente um ano foi divulgado que o Espírito Santo tinha pouco mais de 3,97 milhões residentes. Essas mudanças devem-se ao fato de a pesquisa não ser censitária todos os anos, podendo haver a necessidade de ajustes. O novo censo, realizado a cada 10 anos, será feito em 2020.