IBGE: Vitória ganhou 41,9 mil novos moradores em 10 anos

Nas estimativas populacionais da última década, Vitória cresceu 13,1%, três vezes mais do que Cariacica (4,2%), porém abaixo de Vila Velha (19,4%) e Serra (27,87%), as cidades mais populosas do Estado com 493,8 mil e 517,5 mil habitantes, respectivamente, conforme estimado pelo IBGE em 1º de julho deste ano.