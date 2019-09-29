Hospital de Cobilândia vai ficar fechado por 15 dias para obras

O Hospital Municipal de(HMC) está com o atendimento interrompido temporariamente e vai ficar fechado por 15 dias para obras, segundo a

De acordo com a prefeitura, serão realizadas obras de manutenção no centro cirúrgico e nas enfermarias. Pacientes que estão hospitalizados permaneceram recebendo atendimento até a alta médica.

Quem necessitar de atendimento de obstetrícia de risco habitual e urgência/emergência para gestantes, parturientes e recém-nascidos, deve procurar a Maternidade Municipal de Cariacica ou o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino (Heimaba), em Vila Velha, durante os 15 dias de interrupção do Hospital Municipal de Cobilândia.