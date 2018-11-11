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Chuva

Hospital de Cobilândia não tem previsão de reabertura em Vila Velha

Os atendimentos de urgência e emergência estão sendo transferidos para o PA da Glória e os procedimentos obstétricos para o Himaba

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 19:58
Hospital e PA de Cobilândia sem previsão de reabertura em Vila Velha Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
O Hospital Maternidade e o Pronto-Atendimento de Cobilândia ainda não têm data para serem reabertos em Vila Velha. Devido as fortes chuvas dos últimos dias, as unidades vão precisar passar por um processo de limpeza e desinfecção das instalações.
Os atendimentos de urgência e emergência estão sendo transferidos desde a sexta-feira (9) para o Pronto Atendimento da Glória e as demandas de procedimentos obstétricos para o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no bairro Soteco.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, na manhã desta segunda (12), as subsecretarias de Atenção Primária e de Atenção Especializada farão um balanço sobre a normalização do funcionamento de outros setores como o Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas), Caps infantojuvenil e Álcool e Drogas, além das unidades de saúde também afetados pelas fortes chuvas. As consultas e exames agendados serão remarcados pelas equipes.
Hospital de Cobilândia não tem previsão de reabertura em Vila Velha

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