  • Homem morre atropelado por carreta com adubo no Centro de Vitória
Durante a madrugada

Homem morre atropelado por carreta com adubo no Centro de Vitória

A Avenida Princesa Isabel foi interditada por volta de 2h, após o acidente, para limpeza da pista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 09:33

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 09:33

Um homem, que seria morador de rua, morreu após tentar ajudar o motorista de uma carreta carregada de adubo a parar o veículo, que começou a descer de ré na Avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória, depois que o condutor precisou parar o veículo. A carreta tombou e atingiu a vítima na madrugada desta quinta-feira (27).
Segundo informações da Guarda Municipal, o acidente aconteceu por volta das 2 horas. A carga ficou espalhada na pista e, devido a isso, a via continuou interditada para a limpeza no sentido Centro até por volta de 07h30. Já no sentido Jucutuquara o tráfego foi liberado às 7 horas. 
> Após quatro horas de interdição, BR 101 em Anchieta é liberada
De acordo com testemunhas, que contaram o que ocorreu para a Guarda Municipal, o morador de rua  atravessou a pista na frente da carreta na subida da Curva do Saldanha. O motorista da carreta, 57 anos, que seguia no sentido Jucutuquara, precisou frear e depois não conseguiu subir novamente por causa do peso.
O morador de rua, então, teria tentado ajudar para que o veículo não descesse, colocando pedras debaixo da roda da carreta, ficando atrás do veículo. Mesmo com o pedido do motorista para que ele saísse do local, ele continuou atrás e a carreta acabou atingindo ele, que acabou não resistindo. 
A carreta ficou tombada em formato de L e a carga se espalhou pela pista. O trânsito fluiu apenas pela Beira-Mar e por uma rua em frente à Faculdade de Música do Estado (Fames), já que a Avenida Princesa Isabel ficou interditada nos dois sentidos para a limpeza porque a carga é escorregadia.
Duas pessoas que passavam pelo local, inclusive, acabaram caindo. O motorista da carreta foi levado para a Delegacia Regional de Vitória para prestar esclarecimentos.
Com informações de Eliana Gorriti e Caíque Verli 

