Aposentado aprende a ler e escrever ao estudar a Bíblia no ES

Priscila dá aulas para Airton toda segunda-feira, na rádio Crédito: Reprodução | Novo Tempo

Vila Velha, viu surgir após anos uma oportunidade de ser alfabetizado depois de expressar o desejo de aprender a ler a Bíblia Sagrada. Os problemas dentro do âmbito familiar fizeram com que o aposentado Airton Lourenço, de 62 anos, não soubesse ler e nem escrever. Frequentador da Igreja Assembleia de Deus, o morador do bairro Rio Marinho, em, viu surgir após anos uma oportunidade de ser alfabetizado depois de expressar o desejo de aprender a ler a

Em uma das visitas de Airton a Rádio adventista Novo Tempo, localizada em Vitória, o aposentado conheceu a secretária Priscila Prazeres Clementino Viana, de 28 anos. "Ele sempre veio aqui (na rádio), mas como um amigo, um curioso. Trazia um pãozinho, aquele carinho de ouvinte. Como eu comecei a trabalhar na rádio neste ano, ele não me conhecia. Em uma dessas visitas dele, eu puxei conversa com ele", disse Priscila à reportagem do Gazeta Online.

Durante a conversa, Airton disse que tinha vontade de ter conhecimento da Bíblia, mas que não sabia ler e nem escrever. Foi aí que a secretária viu uma oportunidade de ajudá-lo, já que é formada há oito anos no curso de Pedagogia. Ela convidou o aposentado para comparecer à rádio para ser alfabetizado.

"Eu nunca tive a oportunidade de ler a Bíblia. Ninguém se interessava em me ajudar" Airton Lourenço - Aposentado

De Vila Velha, Airton vai de bike às aulas em Vitória Crédito: Reprodução | Rádio Novo Tempo

Bairro Bento Ferreira, em Vitória, fez com que ele desanimasse das aulas. O transporte dele é uma bicicleta, que o leva todas as segundas-feiras para ter aulas com Priscila na rádio. Nem mesmo a distância da casa dele, em Vila Velha, para a Novo Tempo, localizada no, em Vitória, fez com que ele desanimasse das aulas. O transporte dele é uma bicicleta, que o leva todas as segundas-feiras para ter aulas com Priscila na rádio.

A jovem reserva uma hora para ensiná-lo. "Eu aprendo bem, porque ela ensina bem. Ela tem muita paciência comigo", disse Airton. "Como ele é aposentado, e ele ama vir aqui, ele topou", acrescentou a secretária.

Airton está tendo aulas com a secretária Priscila Crédito: Reprodução | Rádio Novo Tempo

As aulas estão sendo ministradas desde fevereiro deste ano e Priscila usa palavras da Bíblia para auxiliá-lo. "Ele tem um caderninho que eu pedi para comprar. Eu passo para ele atividades de alfabetização, trabalhando as sílabas, as vogais. Está sendo mais que útil porque eu estou dando carinho e atenção pra ele. De uma certa forma, estou usando a minha profissão para ajudá-lo", finalizou Priscila.

Priscila usa palavras da Bíblia para ensiná-lo a escrever Crédito: Reprodução | Rádio Novo Tempo