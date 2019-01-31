Helicóptero e militares do ES vão para Brumadinho ajudar nas buscas

Militares vão para Brumadinhos Crédito: Ademir Ribeiro/Secom

Dois policiais militares, dois bombeiros e um mecânico de aeronave do Espírito Santo viajaram, na manhã desta quinta-feira (31), em um helicóptero da Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp) com equipamentos para auxílio nas buscas em Brumadinho, Minas Gerais.

O helicóptero Arpia 2 saiu do heliporto do quartel da Polícia Militar, em Maruípe, por volta das 7h50 desta quinta (31). A ida dos militares acontece depois de um pedido de auxílio do governo de Minas Gerais e eles devem ficar por uma semana no local, sendo substituídos por outra equipe após os sete dias.

Oito bombeiros também do Espírito Santo já estão em Brumadinho com cães farejadores para realizar buscas em meio à lama de dejetos que atingiu o local. Os cinco militares que partiram na manhã desta quinta foram com equipamentos de busca, macas, redes e cestos para a remoção de corpos, possíveis sobreviventes e também para a locomoção de equipes, pela necessidade de manutenção nas aeronaves.

O major Wesley, do Corpo de Bombeiros, foi um dos agentes que viajaram e afirma que a expectativa da equipe é apoiar, da melhor forma, o comando da operação. Ele explicou, durante entrevista no Bom Dia Espírito Santo, que a missão da aeronave é o transporte de tropas militares e voluntário, o resgate e a remoção de corpos.