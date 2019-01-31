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Reforço

Helicóptero e militares do ES vão para Brumadinho ajudar nas buscas

Cinco homens dos bombeiros e da polícia militar viajaram na manhã desta quinta-feira (31) para Brumadinho

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 14:02

Publicado em 

31 jan 2019 às 14:02
Militares vão para Brumadinhos Crédito: Ademir Ribeiro/Secom
Dois policiais militares, dois bombeiros e um mecânico de aeronave do Espírito Santo viajaram, na manhã desta quinta-feira (31), em um helicóptero da Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp) com equipamentos para auxílio nas buscas em Brumadinho, Minas Gerais.
O helicóptero Arpia 2 saiu do heliporto do quartel da Polícia Militar, em Maruípe, por volta das 7h50 desta quinta (31). A ida dos militares acontece depois de um pedido de auxílio do governo de Minas Gerais e eles devem ficar por uma semana no local, sendo substituídos por outra equipe após os sete dias.
> Tragédia de Brumadinho
Oito bombeiros também do Espírito Santo já estão em Brumadinho com cães farejadores para realizar buscas em meio à lama de dejetos que atingiu o local. Os cinco militares que partiram na manhã desta quinta foram com equipamentos de busca, macas, redes e cestos para a remoção de corpos, possíveis sobreviventes e também para a locomoção de equipes, pela necessidade de manutenção nas aeronaves.
O major Wesley, do Corpo de Bombeiros, foi um dos agentes que viajaram e afirma que a expectativa da equipe é apoiar, da melhor forma, o comando da operação. Ele explicou, durante entrevista no Bom Dia Espírito Santo, que a missão da aeronave é o transporte de tropas militares e voluntário, o resgate e a remoção de corpos.
"Nós temos uma preparação e esse tipo de situação faz parte do nosso dia a dia, infelizmente. É claro que essa ocorrência especial é uma situação atípica, uma catástrofe, uma tragédia sem precedentes, mas nós devemos encarar com profissionalismo para tentar contribuir e apoiar nossos irmãos mineiros", afirma o major.

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