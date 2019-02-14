Os guardas municipais de Vila Velha iniciaram uma paralisação no início da manhã desta quinta-feira (14). O movimento começou por volta das 6 horas. Apenas três viaturas saíram da base da Guarda para atender ocorrências de emergência.

A categoria reivindica um reajuste salarial de 47%, plano de cargos e melhores condições de trabalho. No total são 285 agentes parados. Segundo o diretor social do Sindicato dos Servidores Públicos de Vila Velha (Sinfais), Patrick de Oliveira, hoje há um número de viaturas muito menor do que tinha há anos. Outras reivindicações também são colocadas pelos agentes, além do reajuste.

Your browser does not support the audio element. Guardas de Vila Velha fazem ato pedindo aumento e melhores condições

“Há coletes que não foram renovados, porte de arma não renovado e temos direito a duas armas não letais, mas não temos. Tudo isso influencia na qualidade do serviço para a população de Vila Velha. Não temos diálogo com o gestor da pasta, que não entende os pedidos da categoria”, declarou.

O diretor do sindicato declarou que não é uma greve ou paralisação que acontece, apesar de apenas três viaturas terem sido liberadas. De acordo com ele, o que acontece é uma assembleia deliberativa, para decidir o que será feito. “Temos respaldo da lei para discutir assuntos da categoria. Vamos tomar alguma atitude aqui quando o prefeito ou o vice-prefeito chamarem a gente para conversar”, pontuou.

Apesar dos guardas dizerem que não é uma paralisação, o movimento deve durar até às 18 horas.

TRÂNSITO SEM GUARDAS

Como reflexos da paralisação vários pontos de grande fluxo de veículos estão sem agentes da Guarda na manhã desta quinta-feira (14). Um deles é o cruzamento da Avenida Dr. Olívio Lira com a avenida Carioca, antes da Terceira Ponte.

Outro ponto sem guardas é o cruzamento da Avenida Hugo Musso com a Rua Ceará, na Praia da Costa.

PREFEITURA DE VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Defesa Social e Trânsito, informa que recebeu com estranheza qualquer tipo de paralisação da Guarda municipal, já que na tarde desta quarta-feira (13), teve uma reunião com representantes do Sindicato dos Servidores das Guardas Civis Municipais do Estado(Sigmates), na qual ficou acordado um plano de trabalho para estudar conjuntamente a reestruturação da corporação e a formulação de uma proposta para criação de cargos e salários.

Informa, ainda, que várias conquistas para a Guarda Municipal já foram contempladas ao longo de 2018, como a redução das escalas extras e as indenizações para os uniformes e para o porte de armas. A Administração também está em processo de aquisição de 10 novas viaturas, além de já ter adquirido um guincho para a fiscalização de trânsito