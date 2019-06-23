Gruta Frei Pedro Palácios Crédito: Prefeitura de Vila Velha

Local onde teve início a Colonização do Solo Espirito Santense, a gruta de Pedro Palácios será restaurada em Vila Velha. Frei Pedro Palácios, que chegou ao Estado, em 1558, fundou o Convento da Penha.

A Prefeitura de Vila Velha contratou uma empresa para elaborar um projeto de restauração para o largo e a gruta que recebem o nome do religioso. O projeto deve ficar pronto em até dois meses e a administração municipal planeja terminar as intervenções até o final deste ano.

O religioso, importante personagem histórico do Espírito Santo, morou na gruta entre os anos de 1558 e 1560.

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Coordenador de Economia Criativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Eliomar Mazoco diz que o objetivo da ação é transformar a gruta em ponto turístico de Vila Velha. "A intenção é transformar todo aquele espaço no largo do Frei Pedro, recuperando aquilo que talvez seja um dos pontos mais antigos da história do Espírito Santo como uma espécie de marco zero da nossa identidade histórica", reforça;

Entre as ações previstas na restauração, estão tirar a grade que cerca o espaço, demolir uma caixa d'água que foi instalada no local e tentar recuperar ao máximo aquela região com suas características originais.

Segundo Mazoco, o projeto é construído em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Convento da Penha. "A ideia é botar um calçamento bonito ali, talvez com pedras portuguesas. Pegar a imagem de Frei Pedro, que está em frente à Câmara, restaurá-la e reposicioná-la no centro daquele espaço, criando na cidade mais um ponto de atração turística", acrescenta.