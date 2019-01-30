Grupo de guarda-vidas pede demissão em Vila Velha

Em pleno verão, Vila Velha acaba de ter uma baixa considerável no número de guarda-vidas que atuam nas praias do município. Um grupo de profissionais da categoria, que está em greve, foi à prefeitura na tarde desta quarta-feira (3) e pediu exoneração, em protesto contra as condições de trabalho.

A Prefeitura de Vila Velha confirmou à reportagem do Gazeta Online que 27 servidores pediram demissão. O número representa quase um quarto do total de 115 guarda-vidas da cidade, mas pode subir bem mais já que um outro grupo ameaça rescindir o contrato nesta quinta-feira (31).

A categoria entrou em greve nesta terça-feira (29). Segundo trabalhadores ouvidos pela reportagem, apenas 10% estão atuando em pontos mais críticos das praias de Vila Velha. Os grevistas pedem reajuste salarial e de auxílio-alimentação e melhores condições de trabalho.

"Foi um basta. Estávamos cansados dessa condição degradante de trabalho. Não temos nem um protetor solar de qualidade para nos protegermos. O nosso contrato é ridículo, salário baixo, carga horária de exploração e temos guardas com câncer de pele devido à exposição sem proteção", alegou um guarda-vida, que pediu para não ser identificado e também assinou a rescisão. Ele disse que o número de servidores que rescindiram o contrato é maior do que o confirmado pela prefeitura. "Foram mais de 30 hoje e não tem esse número de guarda-vidas que a Prefeitura diz que tem. É bem menor. Só vão ficar 10 atuando nas praias".

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha afirmou que os 27 profissionais que protocolaram pedidos para a rescisão do contrato de designação temporária, no início da tarde, estão sendo substituídos pelos inscritos no cadastro de reserva. Segundo a Prefeitura, mesmo com a greve, os serviços de proteção aquática estão mantidos em pontos estratégicos ao longo da orla.