Grupo de famílias sem-teto interdita trânsito na Serra

Um grupo de famílias sem-teto bloqueou o trânsito nos dois sentidos da Avenida Brasil, no bairro Novo Horizonte , na Serra , na manhã desta sexta-feira (10). Cerca de 40 manifestantes alegam que estão sem moradia.

Eles foram despejados de um terreno da Prefeitura da Serra, onde moravam, nesta quinta-feira (9). De acordo com uma das organizadoras do protesto, Elaine Dias, cerca de 32 famílias moravam no local.

Os populares usaram pneus e pedaços de madeiras para bloquear o trânsito. A Polícia Militar chegou ao local logo no início do protesto, que começou por volta de 7h20, e conversou com os manifestantes para que o trânsito fosse liberado.

A PM retirou os pneus e madeiras da avenida, mas alguns dos manifestantes fizeram uma barreira humana para impedir o tráfego. O trânsito foi totalmente liberado por volta de 8h.

SEGUNDA AÇÃO

Outro protesto já tinha acontecido na noite de segunda-feira (6). Na ocasião, os manifestantes atearam fogo em pneus e pedaços de madeira. . Na ocasião, os manifestantes atearam fogo em pneus e pedaços de madeira.

Uma das manifestantes contou que no terreno viviam 32 famílias. O protesto de segunda-feira aconteceu devido a um primeiro despejo, do qual oito das famílias resistiram e permaneceram no local.

Moradores interditaram avenida no bairro Novo Horizonte, na Serra Crédito: Filipe Araujo | Internauta

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra informou que segue a determinação do Ministério Público. "O local é uma área de proteção ambiental. As famílias já estão cadastradas na secretaria de habitação e já foram encaminhadas para a seleção do programa habitacional Minha Casa Minha Vida".