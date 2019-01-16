Greve da PM: 57 policiais tentaram suicídio; oito se mataram

Atualmente, 500 militares estão afastados de suas atividades por questões de saúde Crédito: Marcelo Prest/ Arquivo A Gazeta

Um dos argumentos do governo Casagrande para defender o perdão aos policiais grevistas foi o alto número de militares com problemas psicológicos. Segundo dados da secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), 49 PMs tentaram tirar a própria vida, e oito morreram por suicídio desde a greve de fevereiro de 2017.





Atualmente, de acordo com informações da Sesp, 500 militares estão afastados de suas atividades por questões de saúde.

Tivemos aquele episódio lamentável, para ser esquecido, de uma greve da PM que deixou muitos prejuízos para a sociedade, com mortes, ataques e crimes contra o patrimônio. Mas, além disso, deixou sequelas na organização da estrutura administrativa e operacional da PM e na saúde do policial, enfatizou o secretário de Segurança, Roberto Sá, que assumiu o cargo neste ano.

O secretário ainda afirmou que há uma defasagem na quantidade de PMs que atuam no Estado  de 2014 para 2018, segundo Roberto Sá, o efetivo da PM caiu de 10 mil para cerca de oito mil militares.





Como um terço da tropa responde a processos administrativos, abertos por participação no movimento grevista, o secretário pontuou ainda que, se não tiver anistia, a redução no efetivo seria ainda maior. Isso em termos da administração de uma polícia que precisa ser efetiva e precisa estar motivada, caçando criminosos para tirar do convívio da sociedade, seria um transtorno, destacou.

Corregedoria





Ao longo da entrevista coletiva para explicar o projeto de lei da anistia ontem, no Palácio Anchieta, em Vitória, o governador Renato Casagrande chegou a dizer que, sem a anistia, a Corregedoria da Polícia Militar não teria tempo para cuidar de mais nada de tantos processos relacionados à paralisação que o órgão teria para analisar.

(Sem anistiar) a gente vai continuar com uma dificuldade muito grande para fazer o processamento de todas essas informações porque o volume é muito maior que a nossa capacidade de operação. A Corregedoria foi reforçada nos últimos dois anos, mas, mesmo assim, cada inquérito gerava às vezes 300 outros processos, complementou corregedor da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Haroldo Magalhães Picalo Júnior.

Segundo o corregedor, a maioria absoluta das transgressões que serão anistiadas é por desobediência. São os casos em que o PM não respondeu às determinações dos seus superiores, da Polícia Militar, para o seu retorno ao policiamento. Isso é pelo menos 90% de tudo que está sendo apurado, explicou.

PRECISA DE AJUDA?

ACIONE O CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA: LIGUE 188

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Há grupos para apoiar e auxiliar pessoas com qualquer desconforto emocional. Procure ajuda profissional ou voluntária: disque 188

Your browser does not support the audio element. Greve da PM: 57 policiais tentaram suicídio e oito se mataram