Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pressão

Greve da PM: 57 policiais tentaram suicídio; oito se mataram

Atualmente, de acordo com informações da Sesp, 500 militares estão afastados de suas atividades por questões de saúde.

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 23:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2019 às 23:54
Atualmente, 500 militares estão afastados de suas atividades por questões de saúde Crédito: Marcelo Prest/ Arquivo A Gazeta
Um dos argumentos do governo Casagrande para defender o perdão aos policiais grevistas foi o alto número de militares com problemas psicológicos. Segundo dados da secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), 49 PMs tentaram tirar a própria vida, e oito morreram por suicídio desde a greve de fevereiro de 2017.
 
Atualmente, de acordo com informações da Sesp, 500 militares estão afastados de suas atividades por questões de saúde.
> PMs expulsos por greve devem receber R$ 839 mil em retroativos
Tivemos aquele episódio lamentável, para ser esquecido, de uma greve da PM que deixou muitos prejuízos para a sociedade, com mortes, ataques e crimes contra o patrimônio. Mas, além disso, deixou sequelas na organização da estrutura administrativa e operacional da PM e na saúde do policial, enfatizou o secretário de Segurança, Roberto Sá, que assumiu o cargo neste ano.
> Anistia: projeto "destrutivo para a PM", diz ex-secretário de segurança
O secretário ainda afirmou que há uma defasagem na quantidade de PMs que atuam no Estado  de 2014 para 2018, segundo Roberto Sá, o efetivo da PM caiu de 10 mil para cerca de oito mil militares.
 
Como um terço da tropa responde a processos administrativos, abertos por participação no movimento grevista, o secretário pontuou ainda que, se não tiver anistia, a redução no efetivo seria ainda maior. Isso em termos da administração de uma polícia que precisa ser efetiva e precisa estar motivada, caçando criminosos para tirar do convívio da sociedade, seria um transtorno, destacou.
> "Tropa está doente", diz Casagrande sobre anistia a policiais no ES
Corregedoria
 
Ao longo da entrevista coletiva para explicar o projeto de lei da anistia ontem, no Palácio Anchieta, em Vitória, o governador Renato Casagrande chegou a dizer que, sem a anistia, a Corregedoria da Polícia Militar não teria tempo para cuidar de mais nada de tantos processos relacionados à paralisação que o órgão teria para analisar.
(Sem anistiar) a gente vai continuar com uma dificuldade muito grande para fazer o processamento de todas essas informações porque o volume é muito maior que a nossa capacidade de operação. A Corregedoria foi reforçada nos últimos dois anos, mas, mesmo assim, cada inquérito gerava às vezes 300 outros processos, complementou corregedor da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Haroldo Magalhães Picalo Júnior.
Segundo o corregedor, a maioria absoluta das transgressões que serão anistiadas é por desobediência. São os casos em que o PM não respondeu às determinações dos seus superiores, da Polícia Militar, para o seu retorno ao policiamento. Isso é pelo menos 90% de tudo que está sendo apurado, explicou.
PRECISA DE AJUDA?
ACIONE O CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA: LIGUE 188
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Há grupos para apoiar e auxiliar pessoas com qualquer desconforto emocional. Procure ajuda profissional ou voluntária: disque 188
Greve da PM: 57 policiais tentaram suicídio e oito se mataram
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba
Imagem BBC Brasil
Você acorda no meio da madrugada? Entenda o que pode estar acontecendo
Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados