Grávida, mãe de vítima acredita ter sofrido abordo ao descobrir acidente

Vilma Gonçalves, mãe de Kelvin Gonçalves dos Santos, que teve a moto atingida na Terceira Ponte Crédito: Kaique Dias

Vilma afirma que fez uma ultrassom há duas semanas e que estaria com aproximadamente seis semanas de gravidez. Mas, durante a noite, ela sentiu um corrimento e teme pela gravidez, mas tem dúvidas se sofreu ou não um aborto espontâneo.

"Eu fiz ultrassom tem duas semanas, perdi meu único filho e posso estar perdendo outro agora", desabafou a mãe.

A cabeleireira, desolada, falou ainda sobre o apoio que está recebendo do marido e, se não fosse por ele, talvez não suportasse a situação. "Eu não espero mais nada, a minha vida acabou. Só agradeço a Deus por ter meu marido, um cara que está comigo todas as horas, agradeço por ele estar aqui, eu não sei o que seria de mim se ele não estivesse aqui agora", disse.

VÍTIMAS

Brunielly Oliveira e Kelvin Gonçalves morreram depois que tiveram a moto atingida na Terceira Ponte Crédito: Reprodução/Facebook

O casal que morreu após acidente entre dois carros e uma moto na Terceira Ponte, durante a madrugada desta quarta-feira (22), voltava da casa da mãe de Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, uma das vítimas fatais. De acordo com a mãe do jovem, a cabeleireira Vilma Gonçalves, o filho estava com a namorada e também vítima do acidente, Brunielly Oliveira, que teria 17 anos, segundo Vilma.

A mãe de Kelvin contou que o o filho e a namorada, que moravam juntos, saíram da casa dela, no bairro Cocal, em Vila Velha, por volta das 21h desta terça-feira (21), e tinham planos de passear na praia e tomar um açaí antes de voltarem para a casa deles, no bairro Andre Carloni, na Serra.

Um acidente com mortes provocou a interdição da Terceira Ponte na madrugada desta quarta-feira (22) no sentido Vila Velha - Vitória. A via ficou fechada para quem segue para Capital até pelo menos 5h40 para que fosse feito o trabalho da perícia da Polícia Civil e limpeza da via.

A batida envolveu um Audi A1 e um Toyota Etios, além de uma moto. O casal que seguia na motocicleta morreu. Os jovens que estavam na moto foram identificados como Kelvin Gonçalves dos Santos, 23 anos, e a namorada, identificada pela mãe de Kelvin, Vilma Gonçalves, como Brunielly Oliveira, de 17 anos.

De acordo com um sargento do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que estava na ocorrência, o Audi acertou a moto, o Etios veio depois e também atingiu o casal.

SUSPEITA DE RACHA

O casal foi encontrado cerca de 150 metros antes dos três veículos. A moto estava embaixo do Etios, mas a polícia não tem dúvidas que de o Audi também participou do acidente.

Segundo informações de um funcionário da Rodosol, a batida aconteceu por volta das 2h da madrugada. Ainda de acordo com o funcionário, os carros apostavam um racha quando acertaram o casal de moto.

Após a colisão, os motoristas dos carros foram levados a hospitais de Vitória. Um para o São Lucas e o outro para o Cias. O sargento informou à reportagem do Gazeta Online que os dois estavam sob escolta policial, porque se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Como o acidente resultou em mortes, eles precisam ser apresentados à autoridade de plantão.

OS MOTORISTAS

O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, e o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, dirigiam os carros envolvidos no acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta | Eduardo Dias

Após ir para o hospital, o condutor do Audi, o advogado Ivomar Rodrigues Gomes Junior, de 34 anos, foi levado para a Delegacia Regional de Vitória. O outro motorista, o estudante de Engenharia Oswaldo Venturini Neto, de 22 anos, depois de receber alta, também está na delegacia.