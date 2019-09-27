Grávida dá à luz em ambulância a caminho do hospital em Sooretama

Uma história com final feliz foi registrada na cidade de Sooretama, na região Norte do Estado. A pequena Izabela nasceu dentro de uma ambulância quando a mãe dela era encaminhada para o Pronto Atendimento do município. O motorista do veículo, Marcos Antônio Santana, de 44 anos, foi quem fez o parto.
Tudo começou quando a gestante solicitou a ambulância para ir até um hospital. Ela mora na comunidade de Patrimônio da Lagoa, interior da cidade, e sentia forte dores e contrações. O Marcos é quem foi buscá-la, mas no caminho de volta percebeu que não daria tempo de chegar até a unidade hospitalar.
“Eu fui buscar a gestante e saindo da casa dela, cerca de 400 metros, ela começou a entrar em trabalho de parto. Eu estacionei a ambulância certinho e comecei a me preparar para fazer o parto. Eu nunca tinha vivido essa situação, mas a experiência que eu já tinha me ajudou muito”, relata o motorista.
Marcos atua como motorista de ambulância há três anos. Em entrevista para A Gazeta, ele resumiu o momento: “É uma sensação ótima, foi muito emocionante. Não consigo explicar, mas poder ajudar foi algo muito bom”.
Após o parto, uma equipe do Pronto Atendimento foi até o local e realizou os procedimentos necessários. Eles ajudaram também na transferência da mãe e do bebê para um hospital particular que fica em Linhares.
Para a coordenadora do Pronto Atendimento de Sooretama, Adriana Maria dos Santos Paim, foi um momento muito emocionante. “Comigo já tinha acontecido, já é a quarta situação que eu ajudo. Para mim é emocionante porque você está ajudando uma pessoa a vir ao mundo. Para o motorista, que foi a primeira vez, foi muito mais emocionante por ter sido a primeira vez. Ele ficou tão emocionado que chegou a ficar paralisado”, conta.