Grávida dá à luz em ambulância a caminho do hospital em Sooretama

A coordenadora do Pronto Atendimento de Sooretama, Adriana, a enfermeira Fernanda e a médica Fernanda Altoé ajudaram nos procedimentos e na transferência da mãe e do bebê para um hospital Crédito: Arquivo Pessoal

Uma história com final feliz foi registrada na cidade de Sooretama , na região Norte do Estado. A pequena Izabela nasceu dentro de uma ambulância quando a mãe dela era encaminhada para o Pronto Atendimento do município. O motorista do veículo, Marcos Antônio Santana, de 44 anos, foi quem fez o parto.

Tudo começou quando a gestante solicitou a ambulância para ir até um hospital. Ela mora na comunidade de Patrimônio da Lagoa, interior da cidade, e sentia forte dores e contrações. O Marcos é quem foi buscá-la, mas no caminho de volta percebeu que não daria tempo de chegar até a unidade hospitalar.

“Eu fui buscar a gestante e saindo da casa dela, cerca de 400 metros, ela começou a entrar em trabalho de parto. Eu estacionei a ambulância certinho e comecei a me preparar para fazer o parto. Eu nunca tinha vivido essa situação, mas a experiência que eu já tinha me ajudou muito”, relata o motorista.

Marcos atua como motorista de ambulância há três anos. Em entrevista para A Gazeta, ele resumiu o momento: “É uma sensação ótima, foi muito emocionante. Não consigo explicar, mas poder ajudar foi algo muito bom”.

Após o parto, uma equipe do Pronto Atendimento foi até o local e realizou os procedimentos necessários. Eles ajudaram também na transferência da mãe e do bebê para um hospital particular que fica em Linhares.