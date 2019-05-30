Grande Vitória pode ter duas novas rotas de passeio de balsas

Passeio de balsa pelos pontos turísticos de Vitoria e Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A Grande Vitória poderá contar com duas novas rotas de passeio turístico de balsas. A empresa prestadora do serviço, Ecobalsas, quer ampliar com dois percursos - um entre a Praça do Papa, em Vitória, e a Prainha, em Vila Velha, e o outro entre Vitória e o Canal dos Escravos, na Serra, em rota ainda a ser melhor definida.

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A informação foi dada durante uma reunião da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (30). A comissão vem debatendo modelos náuticos que podem atuar junto ao aquaviário, previsto para ter suas atividades retomadas no ano que vem.

A rota entre a Praça do Papa e a Prainha está mais encaminhada e depende de instalações físicas que as prefeituras precisam viabilizar. A empresa, segundo o diretor Aníbal João Faria de Abreu, deseja colocar em vigor esse percurso, que vai durar aproximadamente 3 minutos e meio, ainda este ano.

"Como não têm os pontos de embarque e desembarque, que devem ser públicos, nós emprestamos para dois flutuantes. A partir que esses flutuantes forem instalados, vamos poder unir esses dois pontos religiosos importantes, que é a Praça do Papa e o Convento da Penha", explica.

Já a rota com destino ao Canal dos Escravos ainda não tem percurso definido porque depende de aval das prefeituras, segundo a empresa, que esclareceu também que já conta com o aval da Capitania dos Portos para operar.

Há mais de um ano, a Ecobalsas oferece aos finais de semana e feriados uma rota que sai e retorna ao Cais dos Pescadores, localizado na Enseada do Suá, em Vitória, em um percurso que dura uma hora e dez minutos e passa por pontos turísticos como o Convento da Penha, Museu Vale e o Porto de Vitória.