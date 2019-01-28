Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Governo vai reforçar fiscalização de três barragens em risco no ES
Espírito Santo

Governo vai reforçar fiscalização de três barragens em risco no ES

Em todo o Estado são 104 barragens, sendo seis públicas e 98 privadas. Outras nove serão construídas pelo governo

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 15:05

Publicado em 

28 jan 2019 às 15:05
Barragem de Duas Bocas, em Cariacica Crédito: Divulgação
Após o rompimento de barragens da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, o Governo do Estado afirmou que vai reforçar a fiscalização das barragens de água no Estado. Um relatório da Agência Nacional de Água (ANA) de 2017, divulgado no ano passado, mostrou que três barragens correm risco de rompimento no Estado.
Em todo o Espírito Santo são 104 barragens, sendo seis públicas e 98 privadas. Outras nove serão construídas pelo governo. As três barragens que apresentam risco são públicas: duas em São Roque do Canaã - em Santa Júlia e Alto Santa Júlia - e em Duas Bocas, em Cariacica. As duas primeiras são de responsabilidade da prefeitura. Já a de Cariacica está sob responsabilidade do Governo do Estado e utilizada para captação de água.
> Governo do ES vai cobrar segurança das barragens ao longo do Rio Doce
“Não há um grau de risco alto nas 98 barragens particulares que estão cadastradas. Nossa equipe está sendo acionada para fazer uma avaliação mais precisa em São Roque do Canaã e Cariacica. Montamos uma força-tarefa e vamos visitar amanhã (terça-feira) a barragem de Duas Bocas para fazer um controle de nível. Caso exista um risco mais elevado, diminuímos o nível e a pressão da água, diminuindo também o risco (de rompimento)”, declarou o presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), Fábio Ahnert.
Governo vai reforçar fiscalização de três barragens em risco no ES
> Três barragens podem se romper no Espírito Santo
De acordo com Ahnert, hoje a fiscalização de barragens do Estado é feita por apenas três engenheiros e o quantitativo precisa aumentar. Ele ponderou que técnicos serão remanejados de outros órgãos, como o Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema).
“Não é adequado. O governador já nos pediu para dimensionar as equipes de forma adequada, colocando prioridade no que diz respeito às ações de fiscalização, às ações de monitoramento e acompanhamento das barragens que oferecem maior potencial de risco para o Espírito Santo”, afirmou.
Outra preocupação é com as chuvas, que podem aumentar o nível de água e também o risco de barragens se romperem. “Nós queremos um controle operativo de nível. Dependendo do regime de chuvas que tiver, tem que ter um controle do nível, para diminuir a pressão e o risco das barragens”, afirmou.
NÚMERO DE BARRAGENS MAIOR
Ahnert também explicou que o número de barragens particulares no Espírito Santo deve ser maior que o atual. Isso porque muitas barragens não estão cadastradas e, por isso, não entrou no relatório que apontou riscos de rompimento. A Agerh não tem conhecimento se essas barragens correm algum tipo de risco. “Já existem barreiras cadastradas, mas fisicamente esse número deve ser bem maior”, completou.
O governo também pretende fazer um acompanhamento em tempo real das barragens, por meio de tecnologias que serão estudadas. “Vamos fazer um diagnóstico claro, além de um dimensionamento de equipe e utilizar as tecnologias no monitoramento mais dinâmico das situações de risco”, completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

água barragens
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados