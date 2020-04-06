O Ministério da Economia vai ceder imóveis da União para a construção de hospitais de campanha, em mais uma medida de enfrentamento ao novo coronavírus. No Espírito Santo, o levantamento aponta o campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia, Vitória, como local para receber o serviço médico.

Campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia, Vitória, tem 6 mil m² Crédito: Bernardo Coutinho

No detalhamento da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) trata-se de um "terreno com 6,6 mil m² no município de Vitória, localizado na rua João Ricardo Hermann Schorling, s/nº, no bairro Santa Lúcia. Imóvel instalado em bairro residencial, próximo à 3ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar e ao Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória".

Your browser does not support the audio element. Governo federal quer hospital de campanha no campo do Santa Cruz, em Vitória

No final do ano passado, o terreno do campo de futebol fazia parte de um pacote do governo federal de imóveis da União no Espírito Santo que seriam colocados à venda.

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada para comentar o assunto. Por nota, respondeu que "toda a rede de saúde vem sendo preparada para o enfrentamento da Covid-19 com medidas adotadas pelo Estado e seguindo orientações do Ministério da Saúde. Esclarece que neste primeiro momento a expansão de leitos é uma das principais delas. Estão sendo preparados cerca de 400 leitos de UTI e 250 de enfermaria, exclusivamente para pacientes acometidos por Covid-19. Destes, mais de 120 leitos de UTI já estão disponíveis para atendimento imediato"

Na resposta, a Sesa ressaltou ainda "que está no planejamento das ações o hospital de campanha, mas caso haja a necessidade. A área de possível estruturação da unidade está em estudo. O terreno de Vitória já pertence ao Estado e, por enquanto, não é uma das áreas estudadas para implantação do hospital de campanha".

No final de março, o governo do Espírito Santo já havia sinalizado a possibilidade de construir um hospital de campanha para conseguir atender todos os pacientes em estado grave que precisarão de internação em leitos com respiradores. Essa área, no entanto, foi divulgada que seria ao lado do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Laranjeiras, na Serra.

O levantamento aponta que, no Brasil, são mais de 80 imóveis que poderão ser utilizados no combate à pandemia, mas o governo deverá ampliar esse catálogo, pois ainda não concluiu o estudo que indicará potenciais locais a serem usados para o tratamento de pacientes com a Covid-19.

A lista foi um pedido do Palácio do Planalto à SPU (secretaria de coordenação do patrimônio da União) do Ministério da Economia. Caberá aos Ministérios da Defesa e da Saúde analisarem onde poderão ser instalados hospitais de emergência e conforme a necessidade da população.

O levantamento priorizou capitais estaduais e centros urbanos com maior densidade populacional.

Em São Paulo, foram identificados ao menos 20 locais que podem ser usados para esta medida. É o estado com maior número de imóveis  e mais casos de coronavírus.

Uma das localidades disponíveis na capital paulista é uma área da extinta rede ferroviária, que abrigava o Pátio do Pari, ocupado pela antiga Feira da Madruga. Outra opção é o Pátio do Pirituba, na zona norte de São Paulo.

Todos estados têm imóveis a serem cedidos: Rio de Janeiro (5), Minas Gerais (2), Espírito Santo (1), Distrito Federal (2), Goiás (2), Mato Grosso (3), Mato Grosso do Sul (1), Alagoas (2), Bahia (2), Ceará (1), Maranhão (4), Paraíba (1), Pernambuco (3), Piauí (5), Rio Grande do Norte (3), Sergipe (4), Acre (1), Amapá (1), Amazonas (2), Pará (2), Rondônia (4), Roraima (1), Tocantins (1), Paraná (2), Rio Grande do Sul (4), Santa Catarina (2).

No Rio de Janeiro, o governo pretende usar o edifício A Noite, localizado na praça Mauá e que está desocupado e com elevadores funcionando. A região é próxima de hospitais.

Em Alagoas, Rondônia e Paraná, foram identificados estádios de futebol que podem receber a estrutura de um hospital de campanha.

Alguns imóveis entrariam em processo de licitação ou já estavam com contrato de cessão assinados. O governo conseguiu adiar esses contratos para que a área seja usada no combate à pandemia.

VEJA A LISTA DE IMÓVEIS:

São Paulo

- Área que abrigava pátio ferroviário denominado Pátio do Pari, ocupado pela antiga Feira da Madruga. Localizada na Avenida do Estado, corredor central que liga a zona norte a zona sul

- Edificação localizada na Rua Joaquim Forzano. Localizado no extremo sul da capital paulista, na periferia da cidade, no Jardim Rubilene.

- Pátio Ferroviário de Pirituba, localizado na Av. Mutinga, na zona norte da cidade

- Sítio do Buracão, localizado na Via Anhanguera, onde funcionavam as antigas instalações da Unifesp

- Terreno do Hospital Manoel de Abreu, localizado no município de Bauru

- Galpão do extinto Instituto Brasileiro do Café, em Campinas

- Terreno de 7,8 mil m² vazio e sem edificações no município de Mauá, no bairro Parque das Américas

- Terreno plano e pavimentado de 2,3 mil m² no Município de Mogi das Cruzes

- Terreno sem benfeitorias de 20,7 mil m² em Piracicaba

- Galpão de 5,5 mil m² no município de Presidente Prudente

- Edifício com área construída de 4,2 mil m² no Município de Ribeirão Preto

- Imóvel térreo, recém reformado, com área de 900 m² no município de Santos

- Edificação de 300 m² no município de Santos, na Avenida Ana Costa

- Associação Atlética dos Portuários, em Santos. Imóvel da União, ocupado por clube, com grande ginásio esportivo

- Terreno de 2,7 mil m² em São José dos Campos

- Terreno com 45 mil m² no parque da cidade de Mogi das Cruzes

- Edificação no Centro Artemis de Piracicaba

- Edifício com área construída de 1,9 mil m² e três pavimentos no município de São Bernardo do Campo

- Terreno de 27,4 mil m² no município de Campinas

- Terreno de 379,6 mil m² com área construída de 13 mil m² em Campinas, ocupado pelo Parque Tecnológico (CTI)

Rio de Janeiro

- Edifício A Noite, localizado na praça Mauá, no Rio. Possui seis elevadores funcionando e encontra-se desocupado

- Galpão da Cidadania, localizado na Avenida Barão de Tefé, no centro do Rio de Janeiro

- Antigo Caserj, no airro da Saúde, na região central do Rio conhecida como Porto Maravilha

- Área da Quinta da Boa Vista no bairro de São Cristóvão, na capital do estado

- Parque Olímpico da Barra, Rio de Janeiro

Minas Gerais

- Área da extinta rede ferroviária localizada no bairro Belvedere, em Belo Horizonte

- Edifício Chagas, localizado na rua Sapucaí, no bairro de Floresta, em Belo Horizonte

Espírito Santo

- Terreno com 6,6 mil m² no município de Vitória, no bairro Santa Lúcia. Fica próximo ao hospital Infantil Nossa Senhora da Glória

Distrito Federal

- Edificação onde funcionava o Centro de Treinamento do Ministério da Educação, no bairro Asa Sul

- Clube do Servidor, encontra-se vago. Fica no Setor de Clubes Norte, em Brasília

Goiás

- Galpão para depósito no município de Anápolis

-Edificação térrea em Goiânia, localizado na BR 153

Mato Grosso

- Imóvel urbano em Cuiabá com 3, 2 mil m², onde funcionou a escola estadual Barão de Melgaço

- Terreno no município de Várzea Grande com 6 mil m²

- Terreno de 6,0 mil m² no município de Várzea Grande

Mato Grosso do Sul

- Imóvel localizado no município de Corumbá

Alagoas

- Estádio Rei Pelé, em Maceió

- Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió

Bahia

- Área da casa da Mulher Brasileira, em Salvador

- Prédio Antiga sede do Dnit, em Salvador

Ceará

- Edificação térrea localizada em Fortaleza, no bairro da Aldeota

Maranhão

- Edifício com área construída de 28,9 mil m² onde funcionava a sede do Incra, em São Luís

- Estacionamento no Aterro do Bacanga, em São Luís

- Antigo armazém da Embrapa em Imperatriz

- Campo de futebol com área de 5,9 mil m² no município de Imperatriz

Paraíba

- Edificação localizada em João Pessoa

Pernambuco

- Edifício Sudene, na Cidade Universitária, em Recife

- Terreno em Recife localizado no bairro do Cabanga

- Terreno em Petrolina

Piauí

- Terreno vago, sem benfeitorias em Teresina com área total de 27 mil m²

- Edifício com oito pavimentos no centro de Teresina, no centro da cidade

- Terreno em Teresina com área construída de 3 mil m²

- Terreno em Parnaíba com área de 3 mil m²

- Terreno vago sem benfeitorias no município de Parnaíba, com área de 17,4 mil m²

Rio Grande do Norte

- Terreno de 19 mil m² em Natal, no bairro Alecrim

- Terreno de 4,1 mil m² em Natal, no bairro Tirol

- Terreno de 14,2 mil m² em Mossoró

Sergipe

- Quatro lotes no bairro de Ponto Novo, em Aracaju

- Edificação no município de Poço Verde

- Imóvel com área de 30 mil m ² em Aracaju, no bairro Coroa do Meio

- Edificação localizada na Praça Fausto Cardoso, no centro de Aracaju

Acre

- Parque de Exposições Wildy Viana (Expoacre), em Rio Branco

Amapá

- Terreno sem edificações localizado às margens da Rodovia Norte/Sul, em Macapá

Amazonas

- Armazém Central em Manaus, bairro Alvorada

- Edificação em Manaus no bairro Aleixo

Pará

- Terreno de 10,8 mil m² na Travessa 14 de março, em Belém

- Terreno de 37 mil m² com edificações de 8 mil m² localizado na Rodovia Arthur Bernardes, em Belém; obra paralisada, com cerca de 90% de suas instalações físicas prontas

Rondônia

- Estádio de Futebol Aluízio Ferreira em Porto Velho

- Ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho

- Estacionamento do Complexo Espaço Alternativo de Porto Velho

- Área de 14 mil m² entre as edificações da sede do Incra em Porto Velho

Roraima

- Terreno sem edificações com área de 146, 4 mil m², em Boa Vista

Tocantins

- Terreno comercial de 6 mil m² localizado na região central de Palmas

Paraná

- Terreno em Curitiba que funcionou como pátio de carros da antiga revenda Dipave

- Estádio Futebol Durival Britto e Silva, em Curitiba

Rio Grande do Sul

- Edificação de 17 pavimentos com área construída de 8,2 mil m², localizada na Praça Rui Barbosa, em Porto Alegre

- Terreno de 1,5 mil m² sem edificações em Porto Alegre

- Terreno de 845 m² sem edificações em Porto Alegre

- Terreno sem edificações de 4,3 mil m² em Porto Alegre

Santa Catarina

- Terreno desocupado sem edificações no município de Araranguá