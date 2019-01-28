Reunião com secretários, deputados e membros de outros órgãos fiscalizadores Crédito: Kaique Dias

Após a tragédia de Brumadinho deixar dezenas de mortos e centenas de pessoas desaparecidas em Minas Gerais, o Governo do Espírito Santo vai exigir relatórios das barragens ao longo da bacia do Rio Doce. O objetivo é ter noção do nível de segurança. A medida pretende evitar que um possível rompimento atinja o Estado, como em Mariana, em 2015.

A reunião aconteceu na manhã desta segunda-feira (28) no Palácio Anchieta. O rompimento em Brumadinho não atinge diretamente o Espírito Santo, mas, segundo Renato Casagrande, a ideia é prevenir para que o pior não aconteça novamente.

Your browser does not support the audio element. Governo do ES vai cobrar segurança das barragens ao longo do Rio Doce

“Faremos uma aproximação entre os órgãos de controle do Estado do Espírito Santo com Minas Gerais, além do Ministério do Meio Ambiente, para poder obter todas as informações e participar as decisões estratégicas das bacias que estão ao longo do Rio Doce, mas que podem atingir o Estado de alguma forma”, declarou Renato Casagrande.

Casagrande afirmou também que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) está avaliando acionar na Justiça as empresas que ficam ao longo do Rio Doce para obter relatórios dos níveis de segurança das barragens. “Estamos pensando no melhor instrumento para acionar as empresas que têm barragens de rejeito, para que forneçam o plano de segurança e tenha mais segurança para a população capixaba”, declarou.

O governador também acredita que seja necessário rever os protocolos de segurança de barragens, com a presença maior de órgãos de fiscalização e também exigindo responsabilidade das empresas para não trabalhar no limite da capacidade.

“O Governo do Espírito Santo não tem conhecimento do que acontece e por isso estamos buscando agora. E vamos buscar, até através da Justiça, para notificar as empresas que estão ao longo do Rio Doce, que possa gerar consequências para o Espírito Santo em caso de desastre, para que a gente acompanhe, mesmo à distância, e tenha mais de segurança do que temos hoje”, ponderou.

A relação técnica entre Minas Gerais e Espírito Santo será permanente, segundo Casagrande. O Governo Federal também será acionado para que o Estado tenha apoio e receba as informações. “Não eram informações que estavam disponíveis para nós”, ponderou.

SEM RISCO NO ESTADO

Casagrande declarou também que “não existem” barragens de minério no Espírito Santo, que poderiam causar um risco mais direto para os afluentes e rios capixabas e também para a população. “Pode ter algum acúmulo de minério, mas nós não temos barragens que possam causar riscos à sociedade capixaba”, declarou.

AJUDA A BRUMADINHO

O Espírito Santo está fornecendo ajuda por parte do Corpo de Bombeiros ao Governo de Minas Gerais para localização de vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho.

Duas equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram enviadas para auxiliar os trabalhos de buscas por vítimas na cidade. No total, são oito homens da corporação, além de três cães farejadores e duas viaturas. Entre os militares, estão homens que trabalharam também em buscas na tragédia de Mariana, em 2015.