Governo do ES promete entregar 100 novas creches em quatro anos

Vitor aponta que a proposta é que cada um dos 78 municípios seja contemplado com, no mínimo, uma creche, mas a distribuição e o tamanho de cada unidade vai levar em consideração a demanda da região. "A realidade de cada cidade é muito distinta, mas para fazer esse atendimento estamos trabalhando com duas premissas. A primeira é o que está no Plano Estadual de Educação (PEE): ter 50% das crianças de zero a três anos matriculadas (até 2025), e universalizar o atendimento de 4 e 5 anos."