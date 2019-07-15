Governo anuncia segunda etapa da implantação do Bilhete Único

O cartão deverá ser apresentado nos dois validadores. Primeiramente, no validador atual (azul). Após o sinal sonoro, o passageiro deverá apresentar no validador novo (vermelho), até aparecer a mensagem “catraca liberada”. Esse procedimento deverá ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar no coletivo. Assim, não será necessária a substituição dos bilhetes atuais. O prazo estimado para a adaptação é de 30 dias. Após a data, espera-se que os usuários desses sistemas possam utilizar o mesmo cartão para embarcar nos ônibus.