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Transporte público

Governo anuncia segunda etapa da implantação do Bilhete Único

Nesta fase, haverá a migração dos cartões de usuários dos coletivos da Sanremo (Vila Velha) e dos "Verdinhos" (Vitória)

Publicado em 

15 jul 2019 às 20:11

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 20:11

O Bilhete Único Metropolitano vai integras os ônibus municipais ao sistema Transcol Crédito: Divulgação
O Governo vai anunciar nesta terça-feira (16) a segunda etapa da implantação do Bilhete Único Metropolitano, que visa integrar as linhas municipais de ônibus ao sistema Transcol. Nesta fase, haverá a migração dos cartões de usuários dos coletivos da Sanremo (Vila Velha) e dos "Verdinhos" (Vitória).
Para isso, foram instalados novos validadores no transporte público dos municípios de Vitória e Vila velha.  O processo de reconfiguração dos cartões será o mesmo que ocorreu no sistema Transcol durante o mês de maio - primeira fase do projeto.
O cartão deverá ser apresentado nos dois validadores. Primeiramente, no validador atual (azul). Após o sinal sonoro, o passageiro deverá apresentar no validador novo (vermelho), até aparecer a mensagem “catraca liberada”. Esse procedimento deverá ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar no coletivo. Assim, não será necessária a substituição dos bilhetes atuais. O prazo estimado para a adaptação é de 30 dias. Após a data, espera-se que os usuários desses sistemas possam utilizar o mesmo cartão para embarcar nos ônibus.
O anúncio será realizado por meio de coletiva de imprensa na Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas (Setop), às 9h. Estarão presentes o secretário da pasta, Fábio Damasceno, a secretária municipal de Transporte de Vitória, Ana Elisa Nahas Amorim Pimentel, e o secretário municipal de Transporte de Vila Velha.
VALIDAÇÃO DOS CARTÕES
O usuário do sistema Transcol que perdeu o prazo para transferência de dados nos novos validadores ou não conseguiu realizar a operação, deve procurar um dos postos de atendimento do GVBus, localizados nos Terminais de Laranjeiras Vila Velha e Campo Grande, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e na Loja Central, em Vitória.
> Passageiros reclamam de erros e bloqueios em cartões do Transcol
 

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