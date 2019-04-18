Gazeta Online realiza concurso fotográfico sobre o Convento da Penha

Convento da Penha durante a Festa da Penha, em 2017 Crédito: Bernardo Coutinho

A Festa da Penha começa neste domingo de Páscoa (21) e, como parte da cobertura, o Gazeta Online preparou uma ação especial que vai envolver as redes sociais e movimentar os apaixonados pelo Convento da Penha. Vamos realizar um concurso fotográfico sobre o Convento da Penha!

Para participar é fácil:

Publicar uma foto no Instagram com o tema Convento da Penha e marcar a hashtag #capixabasdefé até 13h do dia 23 de abril (terça-feira). Vale foto de arquivo!

No dia 23 de abril, nossa equipe vai selecionar um máximo de 50 fotos publicadas com a hashtag #capixabasdefé. Essas 50 fotos selecionadas vão a votação popular dentro do site do Gazeta Online. Vocês decidem o vencedor!

A votação popular acontece até as 13h do dia 29 de abril, quando a Festa da Penha 2019 termina. O resultado do nosso concurso será publicado no mesmo dia!

PREMIAÇÃO

Os três mais votados terão direito a um prêmio:

1º lugar: Jantar para duas pessoas no Restaurante Cosmô, na Praia do Canto.

2º lugar: Uma sessão de Spa Express na Clínica Excelência.