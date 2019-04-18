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Festa da Penha

Gazeta Online realiza concurso fotográfico sobre o Convento da Penha

Concurso vai premiar as três fotos mais votadas. Veja os detalhes de como participar!

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 14:47

Publicado em 

18 abr 2019 às 14:47
Convento da Penha durante a Festa da Penha, em 2017 Crédito: Bernardo Coutinho
A Festa da Penha começa neste domingo de Páscoa (21) e, como parte da cobertura, o Gazeta Online preparou uma ação especial que vai envolver as redes sociais e movimentar os apaixonados pelo Convento da Penha. Vamos realizar um concurso fotográfico sobre o Convento da Penha!
Para participar é fácil:
Publicar uma foto no Instagram com o tema Convento da Penha e marcar a hashtag #capixabasdefé até 13h do dia 23 de abril (terça-feira). Vale foto de arquivo!
No dia 23 de abril, nossa equipe vai selecionar um máximo de 50 fotos publicadas com a hashtag #capixabasdefé. Essas 50 fotos selecionadas vão a votação popular dentro do site do Gazeta Online. Vocês decidem o vencedor!
> Tudo sobre a Festa da Penha
A votação popular acontece até as 13h do dia 29 de abril, quando a Festa da Penha 2019 termina. O resultado do nosso concurso será publicado no mesmo dia!
PREMIAÇÃO
Os três mais votados terão direito a um prêmio:
1º lugar: Jantar para duas pessoas no Restaurante Cosmô, na Praia do Canto.
2º lugar: Uma sessão de Spa Express na Clínica Excelência.
3º lugar: Dois pares de ingressos para curtir um cineminha em qualquer dia, qualquer filme!

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