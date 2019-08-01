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Acordo coletivo

Funcionários dos Correios no ES aceitam prorrogação de acordo salarial

Categoria tenta negociação de melhorias nas propostas de reajuste salarial e de benefícios feitas pela empresa

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 23:05

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

31 jul 2019 às 23:05
Funcionários dos Correios reunidos Crédito: José Carlos Schaeffer | CBN Vitória
Os funcionários do Correios no Espírito Santo votaram contra a paralisação em uma assembleia realizada nesta quarta-feira (31), em Vitória. A categoria aceitou a proposta de prorrogação do acordo coletivo, que terminaria hoje, por mais um mês, para que seja feita a negociação de melhorias nas propostas de reajuste salarial e de benefícios feitas pela empresa.
A decisão foi tomada no início da noite desta quarta-feira (31) em assembleia realizada na Praça 8 de Setemrbro, na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. 
NO BRASIL
De acordo com Fischer Moreira, secretário de imprensa da Fentect, a categoria protesta contra o baixo "reajuste salarial e contra a retirada de direitos históricos da categoria". Uma das alterações propostas pela empresa é a exclusão de pais como dependentes no plano de saúde dos funcionários e aumento na coparticipação do plano, que hoje está por volta de 30%. O reajuste salarial proposto é de 0,8%, valor considerado irrisório pela federação.
A greve foi anunciada ao presidente dos Correios, Floriano Peixoto, na última segunda (29). Apesar do indicativo de paralisação, os trabalhadores não descartam novas negociações. "Ainda que tenha uma data marcada para greve, o comando continua a disposição de negociar. Entendemos o momento da empresa, mas é necessário também ver o lado do trabalhador", afirma Moreira.
> Correios são uma empresa estratégica e insubstituível para o país
Os Correios estão em meio a uma possibilidade de privatização, defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Os planos do governo, por enquanto, são de investir esforços na reforma da Previdência, enquanto as privatizações ficariam para um segundo momento. Fischer Moreira alega que a base aliada do governo no Congresso Nacional, como a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), divulga informações sobre a empresa que "faltam com a verdade".
"Não necessariamente a privatização vai trazer preços mais acessíveis, inclusive para regiões periféricas, e a precarização de serviços vai ser ampliada. A gente sabe que existe esse fantasma da privatização e combate essa perspectiva", diz.
Os Correios afirmaram que "continuam em negociação com representações dos empregados", com mediação do Tribunal Superior do Trabalho, e que "não é oportuno tratar de greve neste momento".
Com informações da Agência Estado

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